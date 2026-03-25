Termine Unternehmen
      DEU Jenoptik Jahreszahlen 
      DEU Boehringer Ingelheim Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim
      DEU Commerzbank Geschäftsbericht 2025
      DEU Fresenius Geschäftsbericht 2025
      DEU LBBW Jahres-Pk
      CHN Temu-Mutter PDD Holding Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 
      GBR Verbraucherpreise 2/26
      GBR Erzeugerpreise 2/26
      DEU Bauhauptgewerbe , Januar 2026
      DEU Preise für Wohnimmobilien , 4. Quartal und Jahr
      DEU ifo-Geschäftsklima 3/26
      USA Im- und Exportpreise 2/26
      USA Leistungsbilanz Q4/25
      USA EIA Ölbericht 
      LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Effektivität von 
          Dienstleistungen in der EU
      DEU Bundestag
      DEU Hauptausschuss des Verbands der Chemischen Industrie  e.V., u.a. 
          mit Bundesumweltminister Carsten Schneider , Berlin
      DEU «Munich Space Summit» mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder 
          
      USA Abschluss Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit 
          Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche  des Energieforschungs- und 
          Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates , Houston

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(AWP)