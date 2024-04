Termine Unternehmen KOR Hynix Q1-zahlen NLD Redcare Pharmacy Q1-Zahlen NOR Equinor Q1-Zahlen DEU Kion Q1-Zahlen DEU DWS Q1-Zahlen DEU Deutsche Bank Q3-Zahlen DEU Hella Q1-Zahlen DEU BASF Q1-Zahlen DEU HelloFresh Q1-Zahlen AUT Strabag Q1-Zahlen FIN Stora Enso Q1-Zahlen FRA BNP Paribas Q1-Zahlen NLD BE Semiconductor Industries Q1-Zahlen NLD Adyen Q1-Umsatz SWE Telia Company AB Q1-Zahlen KOR Hyundai Q1-Zahlen DEU Vossloh Q1-Zahlen DEU Wacker Chemie Q1-Zahlen FRA Pernod Ricard Q3-Umsatz FRA Schneider Electric Q1-Umsatz DEU Befesa Q1-Zahlen DEU Symrise Q1-Umsatz DEU Delivery Hero Q1-Umsatz DEU Aixtron Q1-Zahlen AUT Andritz Q1-Zahlen FRA Sanofi Q1-Zahlen DEU LPKF Q1-Zahlen GBR Unilever Q1-Umsatz FRA Unibail-Rodamco-Westfield Q1-Umsatz GBR Sainsbury Jahreszahlen GBR AstraZeneca Q1-Zahlen GBR Relx Q1-Umsatz GBR Barclays Q1-Zahlen FRA Hermes Q1-Umsatz FIN UPM Kymmene Q1-Zahlen ESP Repsol Q1-Zahlen GBR Willis Towers Watson Q1-Zahlen GBR London Stock Exchange, Q1-Umsatz GBR Travis Perkins Q1-Umsatz DEU BASF Hauptversammlung DEU Munich Re Hauptversammlung, München GBR Relx Hauptversammlung DEU Hochtief Hauptversammlung USA U.S. Bancorp Hauptversammlung INT LSE Hauptversammlung IRL CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung GBR BP Hauptversammlung USA Merck & Co Q1-Zahlen USA Honeywell International Q1-Zahlen USA Caterpillar Q1-Zahlen USA Nasdaq Q1-Zahlen USA American Airlines Q1-Zahlen USA Dow Q1-Zahlen NLD Akzo Nobel Hauptversammlung FRA Danone Hauptversammlung USA Pfizer Hauptversammlung FRA Kering Hauptversammlung USA jnj Hauptversammlung FRA Vinci Q1-Umsatz FRA Airbus Group Q1-Zahlen FRA Accor Q1-Umsatz FRA Saint-Gobain Q1-Umsatz FRA Valeo Q1-Umsatz USA Microsoft Q3-Zahlen USA Intel Q1-Zahlen USA Eastman Chemical Q1-Zahlen USA Verisign Q1-Zahlen USA Juniper Networks Q1-Zahlen USA T-Mobile US Q1-Zahlen USA Alphabet Q1-Zahlen USA Harley-Davidson Q1-Zahlen USA International Paper Q1-Zahlen USA Snap Inc. Q1-Zahlen USA ResMed Q3-Zahlen USA Northrop Grumman Q1-Zahlen DEU Adler Group Geschäftsbericht USA Gilead Sciences Q1-Zahlen USA Comcast Q1-Zahlen FIN Konecranes Oyj Q1-Zahlen FRA Dassault Systemes Q1-Zahlen FRA Casino Guichard Perrachon Q1-Umsatz SWE Alfa Laval Q1-Zahlen USA Bristol Myers Squibb Q1-Zahlen USA Southwest Airlines Q1-Zahlen Termine Konjunktur KOR BIP Q1/24 JPN Frühindikatoren 2/24 DEU Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2023 DEU Bauhauptgewerbe 2/24 DEU GfK-Verbrauchervertrauen 5/24 FRA Geschäftsklima 4/24 FRA Produzentenvertrauen 4/24 USA BIP Q1/24 USA Privater Konsum Q1/24 USA Lagerbestände Grosshandel 3/24 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Schwebende Hausverkäufe 3/24 DEU Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor DEU Pressegespräch Vorstellung Marktstudie «Global Trends in Automotive & Financial Services 2024» DEU Online-Pressetermin der Strombörse EEX zu Geschäftsergebnissen des Jahres 2023 und Ausblick auf 2024 DEU Fraport-Veranstaltung «Future of Cargo» mit dem hessischen Finanzminister Alexander Lorz DEU Grundsatzrede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Europa an der Pariser Universität Sorbonne DEU Pk Rolls-Royce Power Systems AG im Anschluss an die Betriebsversammlung CHN Beginn der Messe «Auto China», Peking DEU Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen USA/CHN US-Aussenminister Blinken führt Gespräche in China

