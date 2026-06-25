Termine Unternehmen
      SWE Hennes & Mauritz Q2-Zahlen
      USA Moderna Science Day

Termine Konjunktur
      JPN CI-Index: Frühindikatoren 4/26 
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 
      FRA Verbrauchervertrauen 6/26
      ESP BIP Q1/26 
      ESP Erzeugerpreise 5/26
      DEU NIM-Verbrauchervertrauen 7/26
      USA Private Einkommen und Ausgaben 5/26
      USA CFNA-Index 5/26
      USA Realer privater Konsum 5/26
      USA Kern-PCE-Preisindex 5/26
      USA Auftragseingang langlebige Güter 5/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Langlebige Güter 5/26 
      USA BIP Q1/26 
      USA Privater Konsum Q1/26 
      DEU Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und 
          Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2026, Dresden

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(AWP)