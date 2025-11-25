Termine Unternehmen GBR Easyjet Jahreszahlen GBR Compass Group Jahreszahlen GBR Kingfisher Q3-Umsatz FIN Fortum Investor Day FIN Stora Enso Capital Markets Day USA Analog Devices Q3-Zahlen CHN Alibaba Q2-Zahlen USA HP Inc. Q4-Zahlen FRA Alstom Investor Day NLD ABN Amro Capital Markets Day USA Autodesk Q3-Zahlen USA Best Buy Q3-Zahlen USA Abercrombie & Fitch Q3-Zahlen USA Dell Q3-Zahlen FRA Axa Investor Day Termine Konjunktur DEU BIP Q3/25 DEU Staatsausgaben Privatkonsum Q3/25 DEU Bauhauptgewerbe 9/25 FRA Verbrauchervertrauen 11/25 ESP Erzeugerpreise 10/25 USA FHFA-Hauspreisindex 9/25 USA Erzeugerpreise 9/25 USA Einzelhandelsumsatz 9/25 USA Verbrauchervertrauen 11/25 USA Lagerbestände 8/25 DEU Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz DEU Bundestag - Auftakt Haushaltswoche DEU Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion , Berlin AGO EU-Afrika-Gipfel , Luanda FRA Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor

