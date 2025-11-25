Termine Unternehmen
      GBR Easyjet Jahreszahlen
      GBR Compass Group Jahreszahlen
      GBR Kingfisher Q3-Umsatz
      FIN Fortum Investor Day
      FIN Stora Enso Capital Markets Day 
      USA Analog Devices Q3-Zahlen
      CHN Alibaba Q2-Zahlen
      USA HP Inc. Q4-Zahlen
      FRA Alstom Investor Day
      NLD ABN Amro Capital Markets Day
      USA Autodesk Q3-Zahlen
      USA Best Buy Q3-Zahlen
      USA Abercrombie & Fitch Q3-Zahlen
      USA Dell Q3-Zahlen
      FRA Axa Investor Day

Termine Konjunktur
      DEU BIP Q3/25 
      DEU Staatsausgaben Privatkonsum Q3/25
      DEU Bauhauptgewerbe  9/25
      FRA Verbrauchervertrauen 11/25
      ESP Erzeugerpreise 10/25
      USA FHFA-Hauspreisindex 9/25
      USA Erzeugerpreise 9/25
      USA Einzelhandelsumsatz 9/25
      USA Verbrauchervertrauen 11/25
      USA Lagerbestände 8/25
      DEU Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz
      DEU Bundestag - Auftakt Haushaltswoche
      DEU Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- 
          und Wirtschaftsunion , Berlin
      AGO EU-Afrika-Gipfel , Luanda
      FRA Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten 
          Europäischen Semesters vor

