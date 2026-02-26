Termine Unternehmen
      DEU Kion Jahreszahlen 
      DEU Deutsche Telekom Jahreszahlen 
      DEU Allianz Jahreszahlen 
      FRA Axa Jahreszahlen
      BEL UCB Jahreszahlen
      AUT Erste Group Bank Jahreszahlen
      FRA Bouygues Jahreszahlen
      FRA Veolia Environnement Jahreszahlen
      FRA Vallourec Jahreszahlen
      FRA Schneider Electric Jahreszahlen
      DEU Munich Re Jahreszahlen 
      DEU Hensoldt Jahreszahlen 
      DEU Aixtron Jahreszahlen 
      FRA Engie Jahreszahlen
      ITA Eni Jahreszahlen
      DEU Flatexdegiro Q4-Umsatz
      GBR Man Group Jahreszahlen
      DEU Puma Jahreszahlen 
      GBR London Stock Exchange , Jahreszahlen
      GBR Rolls-Royce Jahreszahlen
      NLD Stellantis Jahreszahlen
      ITA Intesa Sanpaolo Jahreszahlen
      FRA Saint-Gobain Jahreszahlen
      FRA Valeo Jahreszahlen
      USA Adtran Q4-Zahlen
      USA Intuit Q2-Zahlen
      PRT EDP Jahreszahlen
      USA Dell Q4-Zahlen
      IRL Flutter Entertainment Jahreszahlen
      USA Autodesk Q4-Zahlen
      DEU SAP Geschäftsbericht

Termine Konjunktur
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 
      ITA Verbrauchervertrauen 2/26
      EUR Geldmenge M3 1/26
      ITA Produzentenvertrauen 2/26
      EUR Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
      EUR Verbrauchervertrauen 2/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA BIP Q4/25 
      USA Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26
      DEU Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter 
          Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, 
          zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge
      QAT Geneva International Motor Show , Qatar

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)