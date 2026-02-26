Termine Unternehmen DEU Kion Jahreszahlen DEU Deutsche Telekom Jahreszahlen DEU Allianz Jahreszahlen FRA Axa Jahreszahlen BEL UCB Jahreszahlen AUT Erste Group Bank Jahreszahlen FRA Bouygues Jahreszahlen FRA Veolia Environnement Jahreszahlen FRA Vallourec Jahreszahlen FRA Schneider Electric Jahreszahlen DEU Munich Re Jahreszahlen DEU Hensoldt Jahreszahlen DEU Aixtron Jahreszahlen FRA Engie Jahreszahlen ITA Eni Jahreszahlen DEU Flatexdegiro Q4-Umsatz GBR Man Group Jahreszahlen DEU Puma Jahreszahlen GBR London Stock Exchange , Jahreszahlen GBR Rolls-Royce Jahreszahlen NLD Stellantis Jahreszahlen ITA Intesa Sanpaolo Jahreszahlen FRA Saint-Gobain Jahreszahlen FRA Valeo Jahreszahlen USA Adtran Q4-Zahlen USA Intuit Q2-Zahlen PRT EDP Jahreszahlen USA Dell Q4-Zahlen IRL Flutter Entertainment Jahreszahlen USA Autodesk Q4-Zahlen DEU SAP Geschäftsbericht Termine Konjunktur JPN Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 ITA Verbrauchervertrauen 2/26 EUR Geldmenge M3 1/26 ITA Produzentenvertrauen 2/26 EUR Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26 EUR Verbrauchervertrauen 2/26 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA BIP Q4/25 USA Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26 DEU Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge QAT Geneva International Motor Show , Qatar

