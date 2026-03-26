Termine Unternehmen DEU Heidelberg Geschäftsbericht DEU Deutz Jahreszahlen DEU CTS Eventim Jahreszahlen DEU Hapag-Lloyd Jahreszahlen DEU Scout24 Jahreszahlen DEU Hensoldt Jahreszahlen GBR Next Jahreszahlen SWE Hennes & Mauritz Q1-Zahlen DEU Porsche Automobil Holding Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) DEU Bertelsmann SE & Co. KGaA Jahreszahlen, Gütersloh DEU Landesbank Hessen-Thüringen DEU Deutsche Bahn Jahreszahlen, Berlin DNK Novo Nordisk Hauptversammlung ITA Pirelli Jahreszahlen GBR 3i Group Capital Markets Day DEU Flatexdegiro Geschäftsbericht DEU Klöckner & Co., Ablauf der Frist für die Annahme der Übernahmeofferte durch Worthington Steel Termine Konjunktur DEU GfK-Konsumklima 4/26 FRA Geschäftsklima 3/26 FRA Produzentenvertrauen 3/26 FRA Verbrauchervertrauen 3/26 ITA Verbrauchervertrauen 3/26 ITA Economic Sentiment 3/26 ITA Produzentenvertrauen 3/26 EUR Geldmenge M3 2/26 NOR Zentralbank Zinsentscheid USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe DEU Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf DEU Bundestag u.a. mit der Abstimmung über das Spritpreis-Paket DEU Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz , Berlin CMR WTO-Ministerkonferenz Yaounde FRA Aussenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

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