Termine Unternehmen
      DEU Heidelberg Geschäftsbericht
      DEU Deutz Jahreszahlen 
      DEU CTS Eventim Jahreszahlen
      DEU Hapag-Lloyd Jahreszahlen 
      DEU Scout24 Jahreszahlen 
      DEU Hensoldt Jahreszahlen 
      GBR Next Jahreszahlen
      SWE Hennes & Mauritz Q1-Zahlen
      DEU Porsche Automobil Holding Jahreszahlen (10.00 Presse- und 
          Analystenkonferenz)
      DEU Bertelsmann SE & Co. KGaA Jahreszahlen, Gütersloh
      DEU Landesbank Hessen-Thüringen 
      DEU Deutsche Bahn Jahreszahlen, Berlin
      DNK Novo Nordisk Hauptversammlung
      ITA Pirelli Jahreszahlen
      GBR 3i Group Capital Markets Day
      DEU Flatexdegiro Geschäftsbericht
      DEU Klöckner & Co., Ablauf der Frist für die Annahme der Übernahmeofferte 
          durch Worthington Steel

Termine Konjunktur
      DEU GfK-Konsumklima 4/26
      FRA Geschäftsklima 3/26
      FRA Produzentenvertrauen 3/26
      FRA Verbrauchervertrauen 3/26
      ITA Verbrauchervertrauen 3/26
      ITA Economic Sentiment 3/26
      ITA Produzentenvertrauen 3/26
      EUR Geldmenge M3 2/26
      NOR Zentralbank Zinsentscheid
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      DEU Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für 
          Makroökonomie und Konjunkturforschung  der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf
      DEU Bundestag u.a. mit der Abstimmung über das Spritpreis-Paket
      DEU Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz 
          , Berlin
      CMR WTO-Ministerkonferenz Yaounde
      FRA Aussenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

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(AWP)