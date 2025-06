Termine Unternehmen SWE Hennes & Mauritz Q2-Zahlen DEU Tui stellt Winterprogramm 2025/26 vor USA Nike Q4-Zahlen USA Walgreens Boots Alliance Q3-Zahlen Termine Konjunktur DEU GfK-Verbrauchervertrauen 7/25 EUR Rede und Teilnahme an einer Podiumsdiskussion von EZB-Direktorin Frau Isabel Schnabel beim Wirtschaftsrat der CDU Finanzmarktklausur in Frankfurt USA BIP Q1/25 USA Chicago Fed Nat Activity Index 5/25 USA Lagerbestände Grosshandel 5/25 USA Privater Konsum Q1/25 USA Auftragseingang langlebige Güter 5/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Schwebende Hausverkäufe 5/25 DEU Kongress «Hydroverse Convention» zur Zukunft der Wasserstoffwirtschaft, Essen DEU PK Creditreform: Insolvenzen in Deutschland, 1. Halbjahr 2025, Düsseldorf BEL EU-Gipfel Brüssel EUR EZB-Chefin Christine Lagarde, Eröffnungsrede zum 150. Jubiläum der Münchner Opernfestspiele in München, Deutschland DNK Europäische Umweltagentur veröffentlicht Bericht zu erneuerbaren Energien und Elektrifizierung DEU Tech-Messe Decarbon Days 2025 des zukünftigen Lausitz Science Park. Vor Ort treffen sich Start-ups, Vertreter aus Wirtschaft/Forschung und Politik. Gastgeber ist der EU-Abgeordnete Christian Ehler. Ausserdem vor Ort: Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller , Cottbus

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.