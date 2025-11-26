Termine Unternehmen LUX Aroundtown Q3-Zahlen FIN Stora Enso Capital Markets Day DEU DERTOUR Group in Deutschland, Jahres-Pk USA Deere & Co Q4-Zahlen DEU Siemens Healthineers Geschäftsbericht DEU SAP Sovereignty Night Termine Konjunktur JPN Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 NOR BIP Q3/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Auftragseingang langlebige Güter 9/25 USA EIA-Ölbericht USA Fed Beige Book DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin LUX Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Auskunftsverlangen der EU- Kommission gegen Meta DEU Europäische Zentralbank stellt Bericht zur Finanzstabilität vor DEU Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026 DEU Jahresveranstaltung Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Bundeskanzler Friedrich Merz , Stuttgart GBR Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London DEU Ernährungsgipfel 2025 der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.