Termine Unternehmen
      LUX Aroundtown Q3-Zahlen
      FIN Stora Enso Capital Markets Day 
      DEU DERTOUR Group in Deutschland, Jahres-Pk
      USA Deere & Co Q4-Zahlen
      DEU Siemens Healthineers Geschäftsbericht
      DEU SAP Sovereignty Night

Termine Konjunktur
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 
      NOR BIP Q3/25
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Auftragseingang langlebige Güter 9/25
      USA EIA-Ölbericht 
      USA Fed Beige Book
      DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
      LUX Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Auskunftsverlangen der EU-
          Kommission gegen Meta
      DEU Europäische Zentralbank  stellt Bericht zur Finanzstabilität vor
      DEU Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026
      DEU Jahresveranstaltung Strategiedialog Automobilwirtschaft mit 
          Bundeskanzler Friedrich Merz , Stuttgart
      GBR Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London
      DEU Ernährungsgipfel 2025 der Bundesvereinigung der Deutschen 
          Ernährungsindustrie

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)