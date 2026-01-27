Termine Unternehmen
      GBR Sage Group Q1-Umsatz
      SWE Sandvik Jahreszahlen
      USA UPS Q4-Zahlen
      USA UnitedHealth Group Q4-Zahlen
      USA Kimberly-Clark Q4-Zahlen
      USA General Motors Q4-Zahlen
      USA RTX , Q4-Zahlen
      USA Boeing Q4-Zahlen
      USA American Airlines Q4-Zahlen
      USA Union Pacific Q4-Zahlen
      USA Texas Instruments Q4-Zahlen
      USA Northrop Grumman Q4-Zahlen
      USA Paccar Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      CHN Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 
      FRA Verbrauchervertrauen 1/26
      USA FHFA Hauspreisindex 11/25
      USA Richmond Fed Herstellerindex 1/26
      USA Verbrauchervertrauen 1/26
      DEU Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas zu Schuldnerzahlen und 
          Überschuldungsquoten in Berlin und Brandenburg 2025
      DEU Pk des Fondsanbieters Union Investment: Vorstellung des 
          «Vorsorgekompass 2026»
      DEU Jahres-Pk Intersport
      DEU 75. Spielwarenmesse in Nürnberg
      IND Gipfeltreffen EU-Indien in Neu-Delhi

