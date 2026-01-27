Termine Unternehmen GBR Sage Group Q1-Umsatz SWE Sandvik Jahreszahlen USA UPS Q4-Zahlen USA UnitedHealth Group Q4-Zahlen USA Kimberly-Clark Q4-Zahlen USA General Motors Q4-Zahlen USA RTX , Q4-Zahlen USA Boeing Q4-Zahlen USA American Airlines Q4-Zahlen USA Union Pacific Q4-Zahlen USA Texas Instruments Q4-Zahlen USA Northrop Grumman Q4-Zahlen USA Paccar Q4-Zahlen Termine Konjunktur CHN Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 FRA Verbrauchervertrauen 1/26 USA FHFA Hauspreisindex 11/25 USA Richmond Fed Herstellerindex 1/26 USA Verbrauchervertrauen 1/26 DEU Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas zu Schuldnerzahlen und Überschuldungsquoten in Berlin und Brandenburg 2025 DEU Pk des Fondsanbieters Union Investment: Vorstellung des «Vorsorgekompass 2026» DEU Jahres-Pk Intersport DEU 75. Spielwarenmesse in Nürnberg IND Gipfeltreffen EU-Indien in Neu-Delhi

