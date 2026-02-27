Termine Unternehmen
      DEU BASF Jahreszahlen 
      DEU Delivery Hero Q4-Zahlen 
      ESP Amadeus IT Jahreszahlen
      GBR Pearson Group Jahreszahlen
      GBR International Consolidated Air Jahreszahlen
      DEU FMC Geschäftsbericht
      ITA Banca Monte dei Paschi di Siena 

Termine Konjunktur
      FRA Verbraucherpreise 2/26 
      FRA BIP Q4/25 
      FRA Erzeugerpreise 1/26
      ESP Verbraucherpreise 2/26 
      DEU Arbeitslosenzahlen 2/26
      DEU Verbraucherpreise 2/26 
      USA Erzeugerpreise 1/26
      USA MNI Chicago PMI 2/26
      USA Bauinvestitionen 12/25
      QAT Geneva International Motor Show , Qatar

