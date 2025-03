Termine Unternehmen DEU Cewe Stiftung Jahreszahlen DEU Rational Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) DEU 1&1 Jahreszahlen DEU Jungheinrich Jahreszahlen DEU Scout24 Jahreszahlen und Geschäftsbericht DEU United Internet Jahreszahlen (14.30 h Analystenkonferenz) GBR Next Jahreszahlen SWE Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz DEU KSB Jahreszahlen LUX SAF Holland Capital Markets Day ITA UniCredit Hauptversammlung und ausserordentliche Hauptversammlung DEU Deutsche Bahn Jahreszahlen 2024, Berlin DNK Novo Nordisk Hauptversammlung DEU Freenet Jahreszahlen und Geschäftsbericht Termine Konjunktur CHN Industriegewinne 2/25 ESP Einzelhandelsumsatz 2/25 EUR Geldmenge M3 2/25 NOR Zentralbank Zinsentscheid USA BIP Q4/24 USA Privater Konsum Q4/24 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Lagerbestände Grosshandel 2/25 DEU BGH entscheidet zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe DEU DIW-Konjunkturbarometer 3/25 DEU Abschluss Konferenz «EUROPE 2025» eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche, Berlin FRA Macron lädt zu Gipfel zur Unterstützung der Ukraine - Selenskyj angekündigt DEU Online-Pk zu den aktuellen Ergebnissen der DIHK-Umfrage «Going International 2025» DEU «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Florian Rentsch, Sonderbeauftragter der Hessischen Landesregierung für den Finanzplatz Frankfurt BEL Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel LUX Schlussanträge am EuGH zu Apple und dem mutmasslichen Missbrauch des App-Stores. Apple soll in den Niederlanden seine marktbeherrschende Stellung des App-Stores missbraucht haben. DEU Abschluss eines zweitägigen Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.