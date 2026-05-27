Termine Unternehmen
      LUX Aroundtown Q1-Zahlen
      CHN PDD Holdings , Q1-Zahlen
      USA Abercrombie & Fitch Q1-Zahlen
      FRA Capgemini Kapitalmarkttag
      USA HP Inc. Q2-Zahlen
      USA Salesforce Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Verbrauchervertrauen 5/26
      USA Richmond Fed Herstellerindex 5/26
      RUS Industrieproduktion 4/26
      DEU DIW-Konjunkturbarometer
      DEU Sachverständigenrat Wirtschaft veröffentlicht Frühjahrsgutachten 2026
      DEU Europäische Zentralbank  veröffentlicht Finanzstabilitätsbericht
      CHN EU-Handelskammer legt Stimmungsbericht zu China vor
      RUS Kremlchef Wladimir Putin auf Staatsbesuch in der zentraasiatischen 
          Republik Kasachstan und beim Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion

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(AWP)