Termine Unternehmen
      GBR Vodafone Group Q1-Umsatz
      GBR AstraZeneca Halbjahreszahlen
      DEU Audi Q2-Zahlen
      DEU Hochtief Q2-Zahlen
      FRA Rexel Halbjahreszahlen
      ITA Saipem Halbjahreszahlen
      FRA Michelin Halbjahreszahlen
      FRA LVMH Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur
      JPN CI-Index: Frühindikatoren 5/26 
      DEU Ifo-Geschäftsklima 7/26
      EUR EZB Geldmenge M3
      USA Auftragseingang langlebiger Güter 6/26 
      USA Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26
      DEU Treffen Bundeskanzler Friedrich Merz  mit Islands 
          Ministerpräsidentin Kristrun Frostadottir
      DEU Gremiensitzungen und Statements der Bundesparteien

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(AWP)