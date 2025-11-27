Termine Unternehmen NOR Norsk Hydro Investor Day FRA Remy Cointreau Halbjahreszahlen Termine Konjunktur DEU GfK Verbrauchervertrauen 12/25 EUR Geldmenge M3 10/25 EUR Verbrauchervertrauen 11/25 EUR Wirtschaftsvertrauen Industrievertrauen 11/25 EUR EZB Sitzungsprotokoll 29/30.10.25 DEU Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. DEU Online-Diskussionsveranstaltung der LBBW unter dem Motto «blicke in neue Zeiten - Was 2026 wichtig wird» - mit Robert Habeck DEU Recharge Wind Power Summit - Fachkonferenz über die Zukunft der Windenergie, Hamburg DEU Verwaltungsgericht verhandelt über Klage von Mercedes-Benz wegen Rückrufbescheiden des Kraftfahrtbundesamtes zu Abschalteinrichtungen, Schleswig DEU Konsumklima Summit 2025, Berlin DEU KPMG Banking Day zur Zukunft der Banken U.a. mit FDP- Generalsekretärin Nicole Büttner, der Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp und Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender FC Bayern München. DEU Hybrides Pressegespräch KfW: «Die deutsche Industrie am Scheideweg» mit dem Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank, Dirk Schumacher DEU Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster DEU Bundessozialgericht prüft Einkommensanrechnung des Ehepartners bei Grundrente, Kassel DEU Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg DEU Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Estland, Kristen Michal DEU bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin QAT Geneva International Motor Show , Doha KGZ Kremlchef Wladimir Putin bei Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit - Hinweis USA Feiertag - Börse geschlossen

