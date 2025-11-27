Termine Unternehmen
      NOR Norsk Hydro Investor Day
      FRA Remy Cointreau Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur
      DEU GfK Verbrauchervertrauen 12/25
      EUR Geldmenge M3 10/25
      EUR Verbrauchervertrauen 11/25 
      EUR Wirtschaftsvertrauen Industrievertrauen 11/25
      EUR EZB Sitzungsprotokoll 29/30.10.25
      DEU Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der 
          Zukunft», Frankfurt/M.
      DEU Online-Diskussionsveranstaltung der LBBW unter dem Motto «blicke 
          in neue Zeiten - Was 2026 wichtig wird» - mit Robert Habeck 
      DEU Recharge Wind Power Summit - Fachkonferenz über die Zukunft der 
          Windenergie, Hamburg
      DEU Verwaltungsgericht verhandelt über Klage von Mercedes-Benz wegen 
          Rückrufbescheiden des Kraftfahrtbundesamtes zu Abschalteinrichtungen, Schleswig
      DEU Konsumklima Summit 2025, Berlin
      DEU KPMG Banking Day zur Zukunft der Banken U.a. mit FDP-
          Generalsekretärin Nicole Büttner, der Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden Bettina 
          Orlopp und Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender FC Bayern München.
      DEU Hybrides Pressegespräch KfW: «Die deutsche Industrie am Scheideweg» 
          mit dem Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank, Dirk Schumacher
      DEU Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um 
          Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster
      DEU Bundessozialgericht prüft Einkommensanrechnung des Ehepartners bei 
          Grundrente, Kassel
      DEU Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», 
          Wolfsburg
      DEU Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der 
          Republik Estland, Kristen Michal
      DEU bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können 
          Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin
      QAT Geneva International Motor Show , Doha
      KGZ Kremlchef Wladimir Putin bei Gipfeltreffen des 
          Verteidigungsbündnisses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit 

- Hinweis
      USA Feiertag - Börse geschlossen

