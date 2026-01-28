Termine Unternehmen
      SWE Tele2 AB Jahreszahlen
      NLD ASML Holding Jahreszahlen
      SWE Volvo Jahreszahlen
      NLD KPN Jahreszahlen
      USA Danaher Q4-Zahlen
      USA GE Vernova Q4-Zahlen
      USA AT&T Q4-Zahlen
      DEU Continental Pre-Close-Call
      USA IBM Q4-Zahlen
      USA Starbucks Q1-Zahlen
      USA Meta Q3-Zahlen
      USA Microsoft Q2-Zahlen
      USA Tesla Q4-Zahlen
      USA Southwest Airlines Q4-Zahlen
      USA General Dynamics Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU GfK Verbrauchervertrauen 1/26
      CAN Zentralbank Zinsentscheid
      USA Baugenehmigungen 11/25 
      USA EIA-Ölbericht 
      USA Fed-Zinsentscheid 
      DEU DIW-Konjunkturbarometer
      DEU Pk des Verbands der Ersatzkassen e.V.  zu «Reformjahr 2026 - 
          Finanzen und Strukturen in Gesundheit und Pflege», Berlin
      CHN/GBR Britischer Premierminister Keir Starmer beginnt Besuch in China
      RUS Kremlchef Wladimir Putin empfängt den syrischen Übergangspräsidenten 
          Ahmed al-Scharaa in Moskau.

