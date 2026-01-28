Termine Unternehmen SWE Tele2 AB Jahreszahlen NLD ASML Holding Jahreszahlen SWE Volvo Jahreszahlen NLD KPN Jahreszahlen USA Danaher Q4-Zahlen USA GE Vernova Q4-Zahlen USA AT&T Q4-Zahlen DEU Continental Pre-Close-Call USA IBM Q4-Zahlen USA Starbucks Q1-Zahlen USA Meta Q3-Zahlen USA Microsoft Q2-Zahlen USA Tesla Q4-Zahlen USA Southwest Airlines Q4-Zahlen USA General Dynamics Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU GfK Verbrauchervertrauen 1/26 CAN Zentralbank Zinsentscheid USA Baugenehmigungen 11/25 USA EIA-Ölbericht USA Fed-Zinsentscheid DEU DIW-Konjunkturbarometer DEU Pk des Verbands der Ersatzkassen e.V. zu «Reformjahr 2026 - Finanzen und Strukturen in Gesundheit und Pflege», Berlin CHN/GBR Britischer Premierminister Keir Starmer beginnt Besuch in China RUS Kremlchef Wladimir Putin empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Moskau.

