Termine Unternehmen
      SWE Securitas AB Q1-Zahlen
      GBR Barclays Q1-Zahlen
      GBR BP Q1-Zahlen
      USA Spotify Q1-Zahlen
      USA UPS Q1-Zahlen
      USA Sherwin-Williams Q1-Zahlen
      USA General Motors Q1-Zahlen
      USA Kimberly-Clark Q1-Zahlen
      USA Coca-Cola Q1-Zahlen
      DEU Invesco Q1-Zahlen
      USA American Tower Q1-Zahlen
      FRA Airbus Group Q1-Zahlen
      USA T-Mobile US Q1-Zahlen
      USA Booking Holdings Q1-Zahlen
      USA Visa Q2-Zahlen
      USA Starbucks Q2-Zahlen
      USA Mondelez International Q1-Zahlen
      NLD NXP Semiconductors Q1-Zahlen
      NOR Nordic Semiconduct Q1-Zahlen
      CHN BYD Q1-Zahlen
      USA Paccar Q1-Zahlen
      USA Corning Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      EUR EZB Verbraucherpreiserwartungen
      ITA Erzeugerpreise 3/26
      USA ADP-Daten zum Arbeitsmarkt
      USA FHFA Hauspreisindex 2/26
      USA Richmond Fed Herstellerindex 4/26
      USA Verbrauchervertrauen 4/26
      JPN Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung
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(AWP)