Termine Unternehmen LUX Aroundtown Q1-Zahlen GBR Kingfisher Q1-Umsatz DEU Nordzucker Bilanz-Pk USA Abercrombie & Fitch Q1-Zahlen GBR Astrazeneca Sustainability 2024 Highlights Call DEU Fressnapf Jahres-Pk USA HP Inc. Q2-Zahlen USA Salesforce Q1-Zahlen USA Nvidia Q1-Zahlen USA Agilent Technologies Q2-Zahlen USA Macy's Q1-Zahlen DEU Dr. Oetker-Gruppe Jahreszahlen Termine Konjunktur DEU Aussenhandelspreise 4/25 FRA Konsumausgaben 4/25 FRA BIP Q1/25 FRA Erzeugerpreise 4/25 DEU Arbeitslosenzahlen 5/25 USA MBA Hypothekenanträge USA Richmond Fed Herstellerindex 5/25 USA FOMC Sitzungsprotokolle 7.5.25 DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin CHN EU-Handelskammer in China stellt Stimmungsumfrage vor DEU Vorstellung des ersten D328eco-Testflugzeugs von Deutsche Aircraft mit Ministerpräsident Markus Söder DEU Online-Veranstaltung des Bankenverbandes zu «Standort stärken, Chancen ergreifen» DEU Transatlantische Wirtschaftskonferenz der US-Handelskammer in Deutschland AUT Ölförderverbund Opec+ bespricht Produktionsstrategie

