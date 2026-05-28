Termine Unternehmen
      DEU Nordzucker Bilanz-Pk 
      USA Best Buy Q1-Zahlen
      DEU CTS Eventim Q1-Zahlen
      USA Dell Q1-Zahlen
      USA Costco Wholesale Q3-Zahlen
      AUT Vienna Insurance Group Q1-Zahlen
      AUT CPI Europe Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Erzeugerpreise 4/26
      EUR Wirtschaftsvertrauen 5/26
      EUR Industrievertrauen 5/26
      EUR Verbrauchervertrauen 5/26 
      BEL Verbraucherpreise 5/26
      USA Private Einkommen und Ausgaben 4/26
      USA Realeinkommen 4/26
      USA Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA BIP Q1/26 
      USA Neubauverkäufe 4/26
      USA EIA-Ölbericht 
      DEU ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
      DEU Treffen der Finanzminister aus den sechs wirtschaftsstärksten EU-
          Ländern

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(AWP)