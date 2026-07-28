Termine Unternehmen
      DEU Mercedes-Benz Q2-Zahlen 
      FRA Safran Halbjahreszahlen
      FRA Air Liquide Halbjahreszahlen
      FRA Orange Halbjahreszahlen
      GBR Unilever Halbjahreszahlen
      GBR Barclays Halbjahreszahlen
      GBR MAN Group Halbjahreszahlen
      GBR GSK Halbjahreszahlen
      NLD Philips Conference Call Halbjahreszahlen
      USA UPS Q2-Zahlen
      USA Sherwin-Williams Q2-Zahlen
      USA Coca-Cola Q2-Zahlen
      USA American Tower Q2-Zahlen
      USA Transunion Q2-Zahlen
      USA Invesco Ltd Q2-Zahlen
      USA S&P Global Q2-Zahlen
      USA Paypal Q2-Zahlen
      USA Boeing Q2-Zahlen
      FRA Kering Halbjahreszahlen
      FRA EssilorLuxottica Halbjahreszahlen
      NLD AMS International Halbjahreszahlen
      USA Visa Q3-Zahlen
      USA Ford Motor Q2-Zahlen
      USA Mondelez Q2-Zahlen
      USA NXP Semiconductor Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Verbrauchervertrauen 7/26
      DEU Bundesbank Monatsbericht
      USA ADP-Index
      USA Lagerbestände Grosshandel 6/26 
      USA FHFA Hauspreisindex 5/26
      USA Richmond Fed Herstellerindex 7/26
      USA Verbrauchervertrauen 7/26
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(AWP)