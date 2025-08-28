Termine Unternehmen DEU Fielmann Halbjahreszahlen FRA Pernod Ricard Jahreszahlen DEU Delivery Hero Q2-Zahlen DEU Helaba Halbjahreszahlen DEU Bertelsmann Halbjahreszahlen USA Best Buy Q2-Zahlen USA Dell Q2-Zahlen Termine Konjunktur ITA Verbrauchervertrauen 8/25 ITA Produzentenvertrauen 8/25 EUR Geldmenge M3 7/25 EUR Verbrauchervertrauen 8/25 POL Zentralbank Zinsentscheid USA BIP Q2/25 USA Privater Konsum USA PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Schwebende Hausverkäufe 7/25 KOR Zentralbank Zinsentscheid DEU Pk zur Automesse IAA Mobility 2025 mit Jürgen Mindel , Christian Vorländer DEU Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA , Berlin

