Termine Unternehmen
      DEU Fielmann Halbjahreszahlen 
      FRA Pernod Ricard Jahreszahlen
      DEU Delivery Hero Q2-Zahlen
      DEU Helaba Halbjahreszahlen
      DEU Bertelsmann Halbjahreszahlen
      USA Best Buy Q2-Zahlen
      USA Dell Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      ITA Verbrauchervertrauen 8/25
      ITA Produzentenvertrauen 8/25
      EUR Geldmenge M3 7/25
      EUR Verbrauchervertrauen 8/25 
      POL Zentralbank Zinsentscheid
      USA BIP Q2/25 
      USA Privater Konsum 
      USA PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Schwebende Hausverkäufe 7/25
      KOR Zentralbank Zinsentscheid
      DEU Pk zur Automesse IAA Mobility 2025  mit Jürgen Mindel 
          , Christian Vorländer
      DEU Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA , 
          Berlin

