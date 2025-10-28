Termine Unternehmen FRA Air Liquide Q3-Umsatz FRA Capgemini Q3-Umsatz DEU Symrise Q3-Zahlen FRA BNP Paribas Q3-Zahlen FRA Danone Q3-Umsatz NLD KPN Q3-Zahlen SWE Alfa Laval Q3-Zahlen GBR Anglo American Q3-Umsatz ESP Iberdrola Q3-Zahlen USA UnitedHealth Group Q3-Zahlen USA UPS Q3-Zahlen USA American Tower Q3-Zahlen USA PayPal Q3-Zahlen DEU Deutsche Börse Analystenkonferenz zu Q3 NLD ASM International Q3-Zahlen USA Booking Holdings Q3-Zahlen USA Visa Q4-Zahlen USA Corning Q3-Zahlen USA EA Inc, Q3-Zahlen USA Edison International Q3-Zahlen Termine Konjunktur DEU GfK-Verbrauchervertrauen 11/25 USA FHFA-Hauspreisindex 8/25 USA Richmond Fed Herstellerindex 10/25 USA Verbrauchervertrauen 10/25 -

