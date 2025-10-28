Termine Unternehmen
      FRA Air Liquide Q3-Umsatz
      FRA Capgemini Q3-Umsatz
      DEU Symrise Q3-Zahlen
      FRA BNP Paribas Q3-Zahlen
      FRA Danone Q3-Umsatz
      NLD KPN Q3-Zahlen
      SWE Alfa Laval Q3-Zahlen
      GBR Anglo American Q3-Umsatz
      ESP Iberdrola Q3-Zahlen
      USA UnitedHealth Group Q3-Zahlen
      USA UPS Q3-Zahlen
      USA American Tower Q3-Zahlen
      USA PayPal Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Börse Analystenkonferenz zu Q3
      NLD ASM International Q3-Zahlen
      USA Booking Holdings Q3-Zahlen
      USA Visa Q4-Zahlen
      USA Corning Q3-Zahlen
      USA EA Inc, Q3-Zahlen
      USA Edison International Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
      USA FHFA-Hauspreisindex 8/25
      USA Richmond Fed Herstellerindex 10/25
      USA Verbrauchervertrauen 10/25
