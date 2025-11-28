Termine Unternehmen
-

Termine Konjunktur
      DEU Erwerbstätigkeit 10/25
      SWE BIP Q3/25
      DEU Einzelhandelsumsatz 10/25
      DEU Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25
      DEU Aussenhandelspreise 10/25
      FRA Verbraucherpreise 11/25 
      FRA Erzeugerpreise 10/25
      FRA BIP Q3/25 
      DEU Arbeitslosenzahlen 11/25
      ITA BIP Q3/25 
      ITA Verbraucherpreise 11/25 
      DEU Verbraucherpreise 11/25 
      DEU Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
      DEU Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
      DEU Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der 
          Republik Slowenien, Robert Golob
      USA Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)