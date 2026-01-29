Termine Unternehmen
      SWE Skandinaviska Enskilda Banken Jahreszahlen
      SWE Nordea Bank Jahreszahlen
      DEU DWS Jahreszahlen 
      DEU Deutsche Bank Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 
          Analystenkonferenz)
      KOR Hyundai Q4-Zahlen
      FIN Nokia Jahreszahlen
      NLD ING Groep Jahreszahlen
      FRA Sanofi Jahreszahlen 
      FRA Remy Cointreau Q3-Umsatz
      SWE Hennes & Mauritz Jahreszahlen
      GBR 3i Group Q3-Umsatz
      GBR Lloyds Banking Group Jahreszahlen
      GBR Easyjet Q1-Zahlen
      SWE Telia Company AB Jahreszahlen
      DEU Kion Group Pre-Close Call Q4/25
      USA Dow Q4-Zahlen
      USA Honeywell International Q4-Zahlen
      USA Valero Energy Q4-Zahlen
      USA International Paper Q4-Zahlen
      USA Caterpillar Q4-Zahlen
      USA Blackstone Q4-Zahlen
      USA Comcast Q4-Zahlen
      USA Sherwin-Williams Q4-Zahlen
      USA Mastercard Q4-Zahlen
      USA Nasdaq Q4-Zahlen
      USA Lockheed Martin Q4-Zahlen
      DEU ING Deutschland Jahres-Pk 
      USA Norfolk Southern Q4-Zahlen
      USA Weyerhaeuser Co Q4-Zahlen
      USA ResMed Q2-Zahlen
      USA Visa Q1-Zahlen
      USA Stryker Q4-Zahlen
      USA Apple Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      SWE Zentralbank Zinsentscheid
      EUR Geldmenge M3 12/25
      EUR Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26
      EUR Verbrauchervertrauen 1/26 
      USA Starbucks Investor Day
      USA Produktivität ex Agrar Q3/25 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Handelsbilanz 11/25
      USA Auftragseingang Industrie 11/25
      LUX EuGH urteilt zu EU-Zöllen auf Zippo-Feuerzeuge aus den USA
      DEU Bundeskanzler Friedrich Merz  empfängt die Premierministerin von 
          Litauen, Inga Ruginiené
      BEL Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über 
          Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel
      GBR Britischer Premierminister Keir Starmer setzt China-Besuch fort und 
          trifft Staats- und Parteichef Xi Jinping

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)