Termine Unternehmen SWE Skandinaviska Enskilda Banken Jahreszahlen SWE Nordea Bank Jahreszahlen DEU DWS Jahreszahlen DEU Deutsche Bank Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz) KOR Hyundai Q4-Zahlen FIN Nokia Jahreszahlen NLD ING Groep Jahreszahlen FRA Sanofi Jahreszahlen FRA Remy Cointreau Q3-Umsatz SWE Hennes & Mauritz Jahreszahlen GBR 3i Group Q3-Umsatz GBR Lloyds Banking Group Jahreszahlen GBR Easyjet Q1-Zahlen SWE Telia Company AB Jahreszahlen DEU Kion Group Pre-Close Call Q4/25 USA Dow Q4-Zahlen USA Honeywell International Q4-Zahlen USA Valero Energy Q4-Zahlen USA International Paper Q4-Zahlen USA Caterpillar Q4-Zahlen USA Blackstone Q4-Zahlen USA Comcast Q4-Zahlen USA Sherwin-Williams Q4-Zahlen USA Mastercard Q4-Zahlen USA Nasdaq Q4-Zahlen USA Lockheed Martin Q4-Zahlen DEU ING Deutschland Jahres-Pk USA Norfolk Southern Q4-Zahlen USA Weyerhaeuser Co Q4-Zahlen USA ResMed Q2-Zahlen USA Visa Q1-Zahlen USA Stryker Q4-Zahlen USA Apple Q1-Zahlen Termine Konjunktur SWE Zentralbank Zinsentscheid EUR Geldmenge M3 12/25 EUR Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26 EUR Verbrauchervertrauen 1/26 USA Starbucks Investor Day USA Produktivität ex Agrar Q3/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA Handelsbilanz 11/25 USA Auftragseingang Industrie 11/25 LUX EuGH urteilt zu EU-Zöllen auf Zippo-Feuerzeuge aus den USA DEU Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt die Premierministerin von Litauen, Inga Ruginiené BEL Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel GBR Britischer Premierminister Keir Starmer setzt China-Besuch fort und trifft Staats- und Parteichef Xi Jinping

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.