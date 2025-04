Termine Unternehmen GBR HSBC Holdings Q1-Zahlen SWE Skandinaviska Enskilda Banken Q1-Zahlen ESP BBVA Q1-Zahlen SWE Volvo Cars Q1-Zahlen AUT Bawag Group Q1-Zahlen DEU Deutsche Lufthansa Q1-Zahlen DEU Deutsche Bank Q1-Zahlen DEU DWS Q1-Zahlen FRA Capgemini Q1-Zahlen FRA Rexel Q1-Umsatz NOR Norsk Hydro Q1-Zahlen DEU Adidas Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) DEU Symrise Q1-Zahlen SWE Electrolux Q1-Zahlen GBR Associated British Foods Halbjahreszahlen GBR Travis Perkins Q1-Umsatz GBR AstraZeneca Q1-Zahlen FIN Fortum Q1-Zahlen DNK Carlsberg Q1-Zahlen DNK Royal Unibrew Q1-Zahlen DEU Porsche AG Q1-Zahlen GBR BP Q1-Zahlen DEU Stihl Bilanz-Pk, Waiblingen DEU Bertelsmann Stiftung Jahres-Pk, Gütersloh USA Spotify Q1-Zahlen USA UPS Q1-Zahlen USA Honeywell International Q1-Zahlen USA General Motors Q1-Zahlen USA Pfizer Q1-Zahlen USA Coca-Cola Q1-Zahlen SWE Alfa Laval Q1-Zahlen USA American Tower Q1-Zahlen USA Altria Group Q1-Zahlen USA Kraft Heinz Q1-Zahlen USA Paypal Q1-Zahlen DEU Deutsche Börse Q1-Analysten- und Investorenkonferenz NLD ASM International Q1-Zahlen FRA Valeo Q1-Umsatz AUT Telekom Austria , Q1-Zahlen USA Snap Q1-Zahlen USA Edison International Q1-Zahlen USA First Solar Q1-Zahlen USA Visa Q2-Zahlen USA Booking Q1-Zahlen USA Starbucks Q2-Zahlen USA Mondelez Q1-Zahlen SWE Vattenfall Geschäftsbericht USA Universal Music Group Q1-Zahlen USA Paccar Q1-Zahlen USA Corning Q1-Zahlen USA Jetblue Airways Q1-Zahlen USA Meta "LlamaCon? KI-Entwicklerkonferenz Termine Konjunktur DEU GfK Verbrauchervertrauen 5/25 ESP BIP Q1/25 ITA Economic-Sentiment 4/25 EUR Geldmenge M3 3/25 ITA Verbrauchervertrauen 4/25 ITA Produzentenvertrauen 4/25 BEL BIP Q1/25 EUR Verbrauchervertrauen 4/25 EUR Wirtschaftsvertrauen 4/25 EUR Industrievertrauen4/25 HUN Zentralbank Zinsentscheid USA Lagerbestände Grosshandel 3/25 USA FHFA Hauspreisindex 2/25 USA Verbrauchervertrauen 4/25 DNK Gipfeltreffen nordisch-baltischer Minister zu Sicherheit und Zusammenarbeit in der Ostsee USA 100 Tage Trump - Der US-Präsident wurde 20. Januar vereidigt - Hinweis JPN Feiertag - Börse geschlossen

