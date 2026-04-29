Termine Unternehmen
      NOR Norsk Hydro Q1-Zahlen
      DEU Mercedes-Benz Q1-Zahlen 
      DEU Deutsche-Bank-Tochter DWS Q1-Zahlen
      ESP Banco Santander Q1-Zahlen
      DEU Deutsche Bank Q1-Zahlen 
      DEU Fuchs Q1-Zahlen 
      DEU Wacker Chemie Q1-Zahlen
      SWE Volvo Cars Q1-Zahlen
      AUT Andritz Q1-Zahlen
      NLD KPN Q1-Zahlen
      KOR LG Electronics Q1-Zahlen
      NOR Storebrand Q1-Zahlen
      DEU Traton Q1-Zahlen 
      DEU Adidas Q1-Zahlen
      FRA Totalenergies Q1-Zahlen
      DNK Carlsberg Q1-Umsatz
      FIN Fortum Q1-Zahlen
      GBR Haleon Q1-Umsatz
      GBR Aston Martin Q1-Zahlen
      GBR AstraZeneca Q1-Zahlen
      GBR GSK Q1-Zahlen
      GBR Lloyds Banking Group Q1-Zahlen
      SWE Skandinaviska Enskilda Banken Q1-Zahlen
      ESP Iberdrola Q1-Zahlen
      FIN UPM Kymmene Q1-Zahlen
      USA GE Healthcare Technologies Q1-Zahlen
      USA Biogen Q1-Zahlen
      USA AbbVie Q1-Zahlen
      USA General Dynamics Q1-Zahlen
      USA Stanley Black & Decker Q1-Zahlen
      DEU Porsche AG Q1-Zahlen 
      FRA Michelin Q1-Umsatz
      NLD Universal Music Group Q1-Zahlen
      USA Microsoft Q3-Zahlen
      USA Meta Q1-Zahlen
      USA Align Technology Q1-Zahlen
      USA Qualcomm Q2-Zahlen
      USA Amazon Q1-Zahlen
      USA Alphabet Q1-Zahlen
      USA Ford Motor Co Q1-Zahlen
      USA Ebay Q1-Zahlen
      USA Mattel Q1-Zahlen
      USA Allstate Q1-Zahlen
      FIN Konecranes Oyj Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      EUR Geldmenge M3
      ITA Produzentenvertrauen 4/26
      EUR Wirtschaftsvertrauen 4/26
      USA MBA Hypothekenanträge
      DEU Verbraucherpreise 4/26
      USA Auftragseingang langlebige Güter 3/26
      USA Handelsbilanz 3/26
      USA Baubeginne 3/26
      USA EIA-Ölbericht 
      USA Notenbank-Entscheidung 
-

- Hinweis
      JPN Feiertag - Börse geschlossen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)