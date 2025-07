Termine Unternehmen FRA Imerys Halbjahreszahlen NLD Redcare Pharmacy Q2-Zahlen DEU Teamviewer AG Q2-Zahlen FRA Air Liquide Q2-Zahlen NLD Philips Halbjahreszahlen DEU Drägerwerk Q2-Zahlen FRA Orange Halbjahreszahlen GBR AstraZeneca Halbjahreszahlen GBR Barclays Halbjahreszahlen IRL Bank of Ireland Halbjahreszahlen NLD Stellantis Halbjahreszahlen ESP Endesa Halbjahreszahlen DEU Munich Re Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2025 USA UnitedHealth Group Q2-Zahlen USA Spotify Q2-Zahlen USA UPS Q2-Zahlen USA Merck & Co Q2-Zahlen USA Procter & Gamble Q4-Zahlen USA American Tower Q2-Zahlen USA PayPal Q2-Zahlen USA Boeing Q2-Zahlen ESP Ferrovial Halbjahreszahlen FRA L' Oréal Halbjahreszahlen FRA Kering Halbjahreszahlen USA Booking Holdings Q2-Zahlen USA Visa Q3-Zahlen USA Mondelez Q2-Zahlen ITA Banca Generali Q2-Zahlen USA EA Inc, Q1-Zahlen USA Norfolk Southern Q2-Zahlen USA Stanley Black & Decker Q2-Zahlen USA Corning Q2-Zahlen Termine Konjunktur ESP BIP Q2/25 USA Vorausbericht Handelsbilanz 6/25 USA Lagerbestände Grosshandel 6/25 USA FHFA Hauspreisindex 5/25 USA Verbrauchervertrauen USA Aktualisierte IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft DEU Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den jordanischen König Abdullah II. CHN/USA Zweiter Verhandlungstag zwischen China und USA im Zollstreit USA Schottland-Reise von US-Präsident Donald Trump - Abreistag

