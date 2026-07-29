Termine Unternehmen
      NLD Redcare Pharmacy Q2-Zahlen
      DEU Krones Q2-Zahlen 
      FRA Nexans Halbjahreszahlen
      BEL Solvay Halbjahreszahlen
      DEU DWS Q2-Zahlen 
      DEU Deutsche Bank Q2-Zahlen 
      DEU BASF Q2-Zahlen 
      DEU Nordex Q2-Zahlen 
      SWE Electrolux Q2-Zahlen
      ITA Telecom Italia Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan
      ESP Telefonica Q2-Zahlen
      DEU Auto1 Group Q2-Umsatz
      DEU Porsche AG Halbjahreszahlen 
      FRA Danone Halbjahreszahlen
      FRA Remy Cointreau Q1-Umsatz
      FRA Legrand Halbjahreszahlen
      ITA Eni Halbjahreszahlen
      GBR Sage Group Q3-Umsatz
      FRA Hermes Halbjahreszahlen
      GBR Reckitt Benckiser Halbjahreszahlen
      GBR Aston Martin Halbjahreszahlen
      IRL Kerry Group Halbjahreszahlen
      ESP CaixaBank Halbjahreszahlen
      ITA Intesa Sanpaolo Halbjahreszahlen
      USA GE Healthcare Technologies Q2-Zahlen
      USA Boston Scientific Q2-Zahlen
      USA Biogen Inc. Q2-Zahlen
      USA General Dynamics Q2-Zahlen
      USA Procter & Gamble Q4-Zahlen
      USA Stanley Black & Decker Q2-Zahlen
      ITA Pirelli Halbjahreszahlen
      FRA Vinci Halbjahreszahlen
      FRA Kleppiere Halbjahreszahlen
      NLD Airbus Halbjahreszahlen 
      FRA L' Oréal Halbjahreszahlen
      ESP Endesa Halbjahreszahlen
      USA Align Technology Q2-Zahlen
      USA Microsoft Q4-Zahlen
      USA Lam Research Q4-Zahlen
      USA Qualcomm Q3-Zahlen
      USA Starbucks Q3-Zahlen
      USA Meta Q2-Zahlen
      GBR ARM Holding Q1-Zahlen
      KOR SK Hynix Q2-Zahlen
      ESP ACS Halbjahreszahlen
      ITA Banca Generali Q2-Zahlen
      USA Fortinet Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 
      DEU Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts ,
      DEU Aussenhandelspreise 6/26
      BEL BIP Q2/26 
      USA EIA Ölbericht 
      USA Fed Zinsentscheid 
      DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
      DEU Uniper und Western LNG unterzeichnen Liefervertrag für kanadisches 
          LNG mit Chief Executive Officer von Uniper, Michael Lewis und Chief 
          Executive Officer von Western LNG, Davis Thames und Anwesenheit von 
          Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche
      DEU Finanzierungsvermittler Interhyp stellt neue IW-Studie zur 
          Leistbarkeit von Immobilien vor

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(AWP)