Termine Unternehmen NLD Redcare Pharmacy Q2-Zahlen DEU Krones Q2-Zahlen FRA Nexans Halbjahreszahlen BEL Solvay Halbjahreszahlen DEU DWS Q2-Zahlen DEU Deutsche Bank Q2-Zahlen DEU BASF Q2-Zahlen DEU Nordex Q2-Zahlen SWE Electrolux Q2-Zahlen ITA Telecom Italia Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan ESP Telefonica Q2-Zahlen DEU Auto1 Group Q2-Umsatz DEU Porsche AG Halbjahreszahlen FRA Danone Halbjahreszahlen FRA Remy Cointreau Q1-Umsatz FRA Legrand Halbjahreszahlen ITA Eni Halbjahreszahlen GBR Sage Group Q3-Umsatz FRA Hermes Halbjahreszahlen GBR Reckitt Benckiser Halbjahreszahlen GBR Aston Martin Halbjahreszahlen IRL Kerry Group Halbjahreszahlen ESP CaixaBank Halbjahreszahlen ITA Intesa Sanpaolo Halbjahreszahlen USA GE Healthcare Technologies Q2-Zahlen USA Boston Scientific Q2-Zahlen USA Biogen Inc. Q2-Zahlen USA General Dynamics Q2-Zahlen USA Procter & Gamble Q4-Zahlen USA Stanley Black & Decker Q2-Zahlen ITA Pirelli Halbjahreszahlen FRA Vinci Halbjahreszahlen FRA Kleppiere Halbjahreszahlen NLD Airbus Halbjahreszahlen FRA L' Oréal Halbjahreszahlen ESP Endesa Halbjahreszahlen USA Align Technology Q2-Zahlen USA Microsoft Q4-Zahlen USA Lam Research Q4-Zahlen USA Qualcomm Q3-Zahlen USA Starbucks Q3-Zahlen USA Meta Q2-Zahlen GBR ARM Holding Q1-Zahlen KOR SK Hynix Q2-Zahlen ESP ACS Halbjahreszahlen ITA Banca Generali Q2-Zahlen USA Fortinet Q2-Zahlen Termine Konjunktur JPN Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 DEU Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts , DEU Aussenhandelspreise 6/26 BEL BIP Q2/26 USA EIA Ölbericht USA Fed Zinsentscheid DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin DEU Uniper und Western LNG unterzeichnen Liefervertrag für kanadisches LNG mit Chief Executive Officer von Uniper, Michael Lewis und Chief Executive Officer von Western LNG, Davis Thames und Anwesenheit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche DEU Finanzierungsvermittler Interhyp stellt neue IW-Studie zur Leistbarkeit von Immobilien vor

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.