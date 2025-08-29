Termine Unternehmen - Termine Konjunktur JPN Wohnungsbaubeginne 7/25 SWE BIP Q2/25 DEU Aussenhandelspreise 7/25 DEU Nominallohn-/Reallohnindex Q2/25 DEU Einzelhandelsumsatz 7/25 FRA Verbraucherpreise 8/25 FRA BIP Q2/25 ESP Verbraucherpreise 8/25 ESP Einzelhandelsumsatz 7/25 DEU Arbeitslosenzahlen 8/25 ITA BIP Q2/25 ITA Verbraucherpreise 8/25 DEU Verbraucherpreise 8/25 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/25 USA Realeinkommen 7/25 USA Lagerbestände Grosshandel 7/25 USA MNI PMI Chicago 8/25 USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 DEU Caravan Salon - Messe für Caravaning, Camping und Outdoor-Tourismus, Düsseldorf

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.