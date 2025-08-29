Termine Unternehmen
Termine Konjunktur
      JPN Wohnungsbaubeginne 7/25
      SWE BIP Q2/25
      DEU Aussenhandelspreise 7/25
      DEU Nominallohn-/Reallohnindex Q2/25
      DEU Einzelhandelsumsatz 7/25
      FRA Verbraucherpreise 8/25 
      FRA BIP Q2/25 
      ESP Verbraucherpreise 8/25 
      ESP Einzelhandelsumsatz 7/25
      DEU Arbeitslosenzahlen 8/25
      ITA BIP Q2/25 
      ITA Verbraucherpreise 8/25 
      DEU Verbraucherpreise 8/25 
      USA Private Einkommen und Ausgaben 7/25
      USA Realeinkommen 7/25
      USA Lagerbestände Grosshandel 7/25 
      USA MNI PMI Chicago 8/25
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 
      DEU Caravan Salon - Messe für Caravaning, Camping und Outdoor-Tourismus, 
          Düsseldorf

