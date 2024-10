Termine Unternehmen DEU HelloFresh Q3-Zahlen ESP Banco Santander Q3-Zahlen DEU Covestro Q3-Zahlen DEU Lufthansa Q3-Zahlen AUT OMV Q3-Zahlen DEU Adidas Q3-Zahlen FIN Fortum Q3-Zahlen GBR BP Q3-Zahlen GBR Pearson Group Q3-Umsatz GBR HSBC Holdings Q3-Zahlen USA American Tower Q3-Zahlen USA Pfizer Q3-Zahlen USA PayPal Q3-Zahlen FRA Saint-Gobain Q3-Umsatz NLD ASM International Q3-Zahlen USA Stryker Q3-Zahlen USA Alphabet Q3-Zahlen USA Visa Q4-Zahlen USA Mondelez Q3-Zahlen USA AMD Q3-Zahlen USA Snap Inc. Q3-Zahlen USA Royal Caribbean Cruises Q3-Zahlen USA JetBlue Q3-Zahlen USA Stanley Black & Decker Q3-Zahlen USA EA Inc, Q2-Zahlen USA Corning Q3-Zahlen USA First Solar Q3-Zahlen Termine Konjunktur JPN Arbeitslosenquote 9/24 JPN Einzelhandelsumsatz 9/24 JPN Industrieproduktion 9/24 JPN Wohnungsbaubeginne 9/24 DEU GfK-Verbrauchervertrauen 11/24 IRL BIP Q3/24 USA Lagerbestände Grosshandel 9/24 USA FHFA Hausreisindex 8/24 USA Verbrauchervertrauen 10/24 EUR Acea Nfz-Neuzulassungen DEU DIHK Pk zur Konjunkturumfrage Herbst 2024

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.