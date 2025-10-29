Termine Unternehmen NLD Redcare Pharmacy Q3-Zahlen NOR Equinor Q3-Zahlen NOR Nordic Semiconduct Q3-Zahlen SWE SKF Q3-Zahlen AUT OMV Q3-Zahlen DEU Deutsche Bank Q3-Zahlen DEU Mercedes-Benz Group AG Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 9.15 h Pressekonferenz) DEU DWS Q3-Zahlen DEU BASF Q3-Zahlen ESP Banco Santander Q3-Zahlen FIN Fortum Q3-Zahlen NOR Telenor Q3-Zahlen NLD Adyen Q3-Umsatz DEU Adidas Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) DEU Drägerwerk Q3-Zahlen (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz) GBR Next Q3-Umsatz DEU Traton Q3-Zahlen GBR GSK Q3-Zahlen FIN UPM Kymmene Q3-Zahlen ESP Endesa Q3-Zahlen GBR Aston Martin Q3-Zahlen USA GE Healthcare Technologies Q3-Zahlen USA Caterpillar Q3-Zahlen FIN Outokumpu Q3-Zahlen USA Kraft Heinz Q3-Zahlen USA Verizon Communications Q3-Zahlen USA Boeing Q3-Zahlen FRA Airbus Group Q3-Zahlen USA Meta Q2-Zahlen USA Align Technology Q3-Zahlen USA Microsoft Q1-Zahlen USA Ebay Q3-Zahlen USA Starbucks Jahreszahlen USA Alphabet Q3-Zahlen Termine Konjunktur ESP BIP Q3/25 ESP Einzelhandelsumsatz 9/25 DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin ITA Erzeugerpreise 9/25 CAN Zentralbank Zinsentscheid USA Schwebende Hausverkäufe 9/25 USA EIA-Ölbericht USA Fed Zinsentscheid DEU Fortsetzung Wirecard-Prozess München DEU Video-Pressegespräch Sparkassenverband DGSV zur Vorstellung des «Vermögensbarometers» 2025 DEU Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn DEU Veranstaltung der Bundesregierung «Hightech Agenda Deutschland - Debatte, Konferenz, Networking» - Teilnahme Bundeskanzler Merz DEU Oxfam stellt jährlichen Bericht zu Emissionen der Superreichen vor KOR Apec CEO Summit - Trump reist nach Südkorea

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.