Termine Unternehmen
      NLD Redcare Pharmacy Q3-Zahlen
      NOR Equinor Q3-Zahlen
      NOR Nordic Semiconduct Q3-Zahlen
      SWE SKF Q3-Zahlen
      AUT OMV Q3-Zahlen
      DEU Deutsche Bank Q3-Zahlen 
      DEU Mercedes-Benz Group AG Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 9.15 h 
          Pressekonferenz)
      DEU DWS Q3-Zahlen 
      DEU BASF Q3-Zahlen 
      ESP Banco Santander Q3-Zahlen
      FIN Fortum Q3-Zahlen
      NOR Telenor Q3-Zahlen
      NLD Adyen Q3-Umsatz
      DEU Adidas Q3-Zahlen  (10.00 h Pk, 15.00 h 
          Analystenkonferenz)
      DEU Drägerwerk Q3-Zahlen  (15.00 h Presse- und 
          Analystenkonferenz)
      GBR Next Q3-Umsatz
      DEU Traton Q3-Zahlen 
      GBR GSK Q3-Zahlen
      FIN UPM Kymmene Q3-Zahlen
      ESP Endesa Q3-Zahlen
      GBR Aston Martin Q3-Zahlen
      USA GE Healthcare Technologies Q3-Zahlen
      USA Caterpillar Q3-Zahlen
      FIN Outokumpu Q3-Zahlen
      USA Kraft Heinz Q3-Zahlen
      USA Verizon Communications Q3-Zahlen
      USA Boeing Q3-Zahlen
      FRA Airbus Group Q3-Zahlen
      USA Meta Q2-Zahlen
      USA Align Technology Q3-Zahlen
      USA Microsoft Q1-Zahlen
      USA Ebay Q3-Zahlen
      USA Starbucks Jahreszahlen
      USA Alphabet Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      ESP BIP Q3/25 
      ESP Einzelhandelsumsatz 9/25
      DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
      ITA Erzeugerpreise 9/25
      CAN Zentralbank Zinsentscheid
      USA Schwebende Hausverkäufe 9/25
      USA EIA-Ölbericht 
      USA Fed Zinsentscheid 
      DEU Fortsetzung Wirecard-Prozess München
      DEU Video-Pressegespräch Sparkassenverband DGSV zur Vorstellung des 
          «Vermögensbarometers» 2025
      DEU Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, 
          Bonn
      DEU Veranstaltung der Bundesregierung «Hightech Agenda Deutschland - 
          Debatte, Konferenz, Networking» - Teilnahme Bundeskanzler Merz
      DEU Oxfam stellt jährlichen Bericht zu Emissionen der Superreichen vor
      KOR Apec CEO Summit - Trump reist nach Südkorea

