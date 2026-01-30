Termine Unternehmen SWE Electrolux Jahreszahlen DEU/AUS Börsenstart des österreichischen Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions an der Frankfurter Wertpapierbörse ESP CaixaBank Jahreszahlen DEU Bosch vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025 USA Exxon Mobil Q4-Zahlen USA Verizon Communications Q4-Zahlen USA Chevron Q4-Zahlen USA American Express Q4-Zahlen USA Colgate-Palmolive Q4-Zahlen Termine Konjunktur FRA Konsumausgaben 12/25 FRA BIP Q4/25 DEU Aussenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025 FRA Erzeugerpreise 12/25 ESP BIP Q4/25 NLD BIP Q4/25 DEU Arbeitslosenzahlen 1/26 ITA BIP Q4/25 DEU BIP Q4/25 EUR BIP Q4/25 EUR Arbeitslosenquote 12/25 DEU Verbraucherpreise 1/26 USA Erzeugerpreise 12/25 USA MNI Chicago PMI 1/26 DEU Bilanz-Pk Immobilienkreditvermittler Interhyp EUR EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.