Termine Unternehmen
      SWE Electrolux Jahreszahlen
      DEU/AUS Börsenstart des österreichischen Energietechnik-Zulieferer Asta 
          Energy Solutions an der Frankfurter Wertpapierbörse
      ESP CaixaBank Jahreszahlen
      DEU Bosch vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025
      USA Exxon Mobil Q4-Zahlen
      USA Verizon Communications Q4-Zahlen
      USA Chevron Q4-Zahlen
      USA American Express Q4-Zahlen
      USA Colgate-Palmolive Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Konsumausgaben 12/25
      FRA BIP Q4/25 
      DEU Aussenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025
      FRA Erzeugerpreise 12/25
      ESP BIP Q4/25 
      NLD BIP Q4/25 
      DEU Arbeitslosenzahlen 1/26
      ITA BIP Q4/25 
      DEU BIP Q4/25 
      EUR BIP Q4/25 
      EUR Arbeitslosenquote 12/25
      DEU Verbraucherpreise 1/26 
      USA Erzeugerpreise 12/25
      USA MNI Chicago PMI 1/26
      DEU Bilanz-Pk Immobilienkreditvermittler Interhyp 
      EUR EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und 
          Wettbewerbsfähigkeit 2026

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)