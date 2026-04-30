Termine Unternehmen
      DEU Alzchem Q1-Zahlen
      DEU BASF Q1-Zahlen
      DEU DHL Q1-Zahlen 
      AUT OMV Q1-Zahlen
      ESP BBVA Q1-Zahlen
      FRA Societe Generale Q1-Zahlen
      FRA Credit Agricole Q1-Zahlen
      FRA BNP Paribas Q1-Zahlen
      LUX ArcelorMittal Q1-Zahlen
      NLD ING Groep Q1-Zahlen
      FRA Capgemini Q1-Umsatz
      FRA Air France Q1-Zahlen
      AUT Erste Group Bank Q1-Zahlen
      DEU Delivery Hero Q1-Umsatz
      DEU Fielmann Q1-Zahlen und Geschäftsbericht 
      DEU Volkswagen Group Q1-Zahlen
      DNK Danske Bank Q1-Zahlen
      FRA Remy Cointreau Q4-Umsatz
      DEU MTU Aero Engines Q1-Zahlen
      DEU Puma Q1-Zahlen
      ESP Repsol Q1-Zahlen
      GBR Standard Chartered Q1-Zahlen
      GBR Unilever Q1-Umsatz
      IRL CRH International Building Materials Group Q1-Zahlen
      NLD Stellantis Q1-Zahlen
      ESP CaixaBank Q1-Zahlen
      USA Cigna Q1-Zahlen
      USA Southern Company Q1-Zahlen
      USA International Paper Q1-Zahlen
      USA Caterpillar Q1-Zahlen
      USA Merck & Co Q1-Zahlen
      USA Valero Energy Q1-Zahlen
      USA Eli Lilly Q1-Zahlen
      USA Hershey Q1-Zahlen
      USA Mastercard Q1-Zahlen
      USA Conocophillips Q1-Zahlen
      USA Bristol Myers Squibb Q1-Zahlen
      USA Baxter International Q1-Zahlen
      USA Intercontinental Exchange Q1-Zahlen
      BEL Umicore Q1-Umsatz
      FRA Schneider Electric Q1-Umsatz
      USA Weyerhaeuser Co Q1-Zahlen
      USA Amgen Q1-Zahlen
      USA Sandisk Q3-Zahlen
      USA Stryker Q1-Zahlen
      USA Apple Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Konsumausgaben 3/26
      DEU Einzelhandelsumsatz 3/26
      FRA Verbraucherpreise 4/26
      SPA BIP Q1/26
      DEU Arbeitsmarktdaten 4/26
      ITA BIP Q1/26 
      DEU BIP Q1/26 
      EUR BIP Q1/26 
      EUR Verbraucherpreise 4/26
      GBR Notenbank-Entscheidung
      EUR EZB-Notenbank-Entscheidung 
      USA Private Einkommen 3/26
      USA BIP Q1/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      USA Konsumausgaben 3/26
      USA PCE-Preisindex 3/26
      USA Chicago-PMI 4/26
      USA Frühindikator 2/26
      DEU Zweiter Tag der Nationalen Maritimen Konferenz 2026

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(AWP)