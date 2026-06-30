Termine Unternehmen GBR Sainsbury Q1-Umsatz USA Nike Q4-Zahlen Termine Konjunktur JPN Wohnungsbaubeginne 5/26 GBR BIP Q1/26 GBR Privatkonsum Q1/26 GBR Staatsausgaben Q1/26 GBR Im- und Exporte Q1/26 GBR Leistungsbilanz Q1/26 FRA Verbraucherpreise 6/26 FRA Erzeugerpreise 5/26 DEU Arbeitslosenzahlen 6/26 ITA Erzeugerpreise 5/26 ITA Verbraucherpreise 6/26 DEU Verbraucherpreise 6/26 USA FHFA Hauspreisindex 4/26 USA MNI Chicago PMI 6/26 USA Verbrauchervertrauen 6/26 USA JOLTS Offene Stellen 5/26 DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers -

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.