Termine Unternehmen
      GBR Sainsbury Q1-Umsatz
      USA Nike Q4-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Wohnungsbaubeginne 5/26
      GBR BIP Q1/26 
      GBR Privatkonsum Q1/26 
      GBR Staatsausgaben Q1/26 
      GBR Im- und Exporte Q1/26 
      GBR Leistungsbilanz Q1/26
      FRA Verbraucherpreise 6/26 
      FRA Erzeugerpreise 5/26
      DEU Arbeitslosenzahlen 6/26
      ITA Erzeugerpreise 5/26
      ITA Verbraucherpreise 6/26 
      DEU Verbraucherpreise 6/26 
      USA FHFA Hauspreisindex 4/26
      USA MNI Chicago PMI 6/26
      USA Verbrauchervertrauen 6/26
      USA JOLTS Offene Stellen 5/26
      DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
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(AWP)