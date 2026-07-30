Termine Unternehmen
      FRA Societe Generale Q2-Zahlen
      FRA Scor Halbjahreszahlen
      LUX ArcelorMittal Halbjahreszahlen
      FRA Capgemini Halbjahreszahlen
      DEU Siltronic Q2-Zahlen
      DEU Kion Q2-Zahlen
      DEU Hella Q2-Zahlen
      DEU Knorr Bremse ausführliche Halbjahreszahlen
      DEU Wacker Chemie Q2-Zahlen
      DEU Nemetschek Q2-Zahlen
      DEU Heidelberg Halbjahreszahlen 
      BEL Anheuser-Busch InBev Halbjahreszahlen
      BEL UCB Halbjahreszahlen
      ESP BBVA Halbjahreszahlen
      FRA Renault Halbjahreszahlen
      FRA Air France Q2-Zahlen
      DEU Aixtron Q2-Zahlen
      DEU Adidas Q2-Zahlen
      DEU Symrise Q2-Zahlen 
      NLD ING Groep Q2-Zahlen
      FRA Bouygues Halbjahreszahlen
      FRA Sanofi Q2-Zahlen
      FRA Accor Halbjahreszahlen
      DEU Baader Bank Halbjahreszahlen
      KOR LG Electronics Q2-Zahlen
      FRA Schneider Electric Halbjahreszahlen
      FRA Veolia Environnement Halbjahreszahlen
      FRA Vallourec Halbjahreszahlen
      AUT Erste Group Bank Q2-Zahlen 
      DEU BMW Halbjahreszahlen 
      AUT Verbund Q2-Zahlen
      GBR LSE Halbjahreszahlen
      GBR Shell Halbjahreszahlen
      GBR Lloyds Banking Group Halbjahreszahlen
      GBR Anglo American Halbjahreszahlen
      GBR BAE Systems Halbjahreszahlen
      GBR Rolls-Royce Halbjahreszahlen
      GBR Haleon Halbjahreszahlen
      GBR Rentokil Initial Halbjahreszahlen
      GBR Mondi Halbjahreszahlen
      GBR Willis Towers Watson Q2-Zahlen
      GBR Helios Towers Q2-Zahlen
      GBR British American Tobacco Halbjahreszahlen
      IRL CRH International Building Materials Group Halbjahreszahlen
      DEU Munich Re Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026
      NLD Stellantis Halbjahreszahlen 
      DEU MTU Aero Engines Q2-Zahlen
      DEU Deutsche Bahn Halbjahres-Pressekonferenz
      DEU ZF Friedrichshafen Halbjahreszahlen 
      USA International Paper Q2-Zahlen
      USA Cigna Q2-Zahlen
      USA Hershey Q2-Zahlen
      ITA Ferrari Q2-Zahlen
      USA Bristol Myers Squibb Q2-Zahlen
      USA Mastercard Q2-Zahlen
      USA Altria Group Q2-Zahlen
      USA Baxter International Q2-Zahlen
      USA Intercontinental Exchange Q2-Zahlen
      USA Southern Company Q2-Zahlen
      FRA Atos Halbjahreszahlen
      FRA Saint-Gobain Halbjahreszahlen
      NLD Euronext Halbjahreszahlen
      ITA Enel Halbjahreszahlen
      NLD Universal Music Group Q2-Zahlen
      USA Edison International Q2-Zahlen
      USA Weyerhaeuser Co Q2-Zahlen
      USA Stryker Q2-Zahlen
      USA Amazon Q2-Zahlen
      USA Apple Q3-Zahlen
      ITA De Longhi Halbjahreszahlen
      ITA Prada Halbjahreszahlen
      PRT EDP Halbjahreszahlen
      USA KKR & Co Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Konsumausgaben 6/26
      FRA BIP Q2/26 
      AUT BIP Q2/26 
      ESP BIP Q2/26 
      ITA BIP Q2/26 
      DEU BIP Q2/26 
      EUR BIP Q2/26 
      EUR Arbeitslosenquote 6/26
      EUR Wirtschaftsvertrauen 7/26
      EUR Verbrauchervertrauen 7/26 
      ITA Arbeitslosenquote 6/26
      GBR BoE Zinsentscheid
      DEU Verbraucherpreise 7/26 
      USA Private Einkommen und Ausgaben 6/26
      USA Realeinkommen 6/26
      USA PCE-Preisindex 6/26
      USA BIP Q2/26 
      USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe 
      DEU Der Bundesgerichtshof  entscheidet, ob die Vergabe von 
          Gütesiegeln an Ärzte zulässig ist oder nicht.
      DEU Besuch der Salzgitter AG durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina 
          Reiche . Reiche besichtigt die Baustelle eines neuen Stahlwerks. 
          Das Unternehmen investiert 2,7 Milliarden Euro in den Standort und 
          erhält dafür eine öffentliche Förderung für den Einsatz von Wasserstoff in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.

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(AWP)