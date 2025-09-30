Termine Unternehmen DEU BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal Termine Konjunktur GBR BIP Q2/25 FRA Erzeugerpreise 8/25 FRA Konsumausgaben 8/25 FRA Verbraucherpreise 9/25 DEU Arbeitsmarktdaten ITA Erzeugerpreise 8/25 ITA Verbraucherpreise 9/25 DEU Verbraucherpreise 9/25 USA FHFA Hauspreisindex 7/25 USA MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25 USA Jolts Offene Stellen 8/25 USA Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25 -

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.