Termine Unternehmen
      DEU BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal

Termine Konjunktur
      GBR BIP Q2/25 
      FRA Erzeugerpreise 8/25
      FRA Konsumausgaben 8/25
      FRA Verbraucherpreise 9/25 
      DEU Arbeitsmarktdaten
      ITA Erzeugerpreise 8/25
      ITA Verbraucherpreise 9/25 
      DEU Verbraucherpreise 9/25 
      USA FHFA Hauspreisindex 7/25
      USA MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25
      USA Jolts Offene Stellen 8/25
      USA Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25
