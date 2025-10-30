Termine Unternehmen
      FRA Societe Generale Q3-Zahlen
      ESP BBVA Q3-Zahlen
      BEL Anheuser-Busch InBev Q3-Zahlen
      NLD ING Groep Q3-Zahlen
      DEU Wacker Chemie Q3-Zahlen
      DEU Knorr Bremse Q3-Zahlen
      DEU HelloFresh Q3-Zahlen
      DEU Lufthansa Q3-Zahlen 
      DEU Covestro Q3-Zahlen
      DEU Alzchem Q3-Zahlen
      DEU Sandoz Q3-Umsatz
      NLD Argenx Q3-Zahlen
      FRA Credit Agricole Q3-Zahlen
      FRA Schneider Electric Q3-Umsatz
      DEU Scout24 Q3-Zahlen 
      DEU Baader Bank Q3-Zahlen
      FRA Remy Cointreau Q2-Umsatz
      AUT Raiffeisen International Q3-Zahlen
      DEU Vossloh Q3-Zahlen
      DEU Volkswagen Q3-Zahlen 
      DEU Befesa Q3-Zahlen
      GBR Haleon Q3-Zahlen
      GBR Shell Q3-Zahlen
      NLD Stellantis Q3-Zahlen
      SWE Vattenfall Q3-Zahlen
      SWE Electrolux Q3-Zahlen
      DEU LPKF Q3-Zahlen
      DNK Carlsberg Q3-Zahlen
      ESP Repsol Q3-Zahlen
      FRA Totalenergies Q3-Zahlen
      DEU Puma Q3-Zahlen 
      USA International Paper Q3-Zahlen
      USA Kimberly-Clark Q3-Zahlen
      USA Cigna Q3-Zahlen
      USA Merck & Co Q3-Zahlen
      USA Eli Lilly Q3-Zahlen
      USA Altria Group Q3-Zahlen
      USA Biogen Inc., Q3-Zahlen
      USA Bristol Myers Squibb Q3-Zahlen
      USA Intercontinental Exchange Q3-Zahlen
      USA Mastercard Q3-Zahlen
      USA Alcoa Investor Day
      FRA Axa Q3-Umsatz
      FRA Saint-Gobain Q3-Umsatz
      USA Universal Music Group Q3-Zahlen
      USA Weyerhaeuser Co Q3-Zahlen
      USA Stryker Q3-Zahlen
      USA Amazon Q3-Zahlen
      USA Apple Q4-Zahlen
      USA Hershey Q3-Zahlen
      USA Comcast Q3-Zahlen
      CHN BYD Q3-Zahlen
      USA ResMed Q1-Zahlen

Termine Konjunktur
      FRA Konsumausgaben 9/25
      FRA BIP Q3/25 
      DEU Erwerbstätigkeit 9/25
      ESP Verbraucherpreise 10/25 
      NLD BIP Q3/25 
      DEU Arbeitslosenzahlen 10/25
      DEU BIP Q3/25 
      ITA BIP Q3/25 
      DEU Verbraucherpreise Hessen Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-
          Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 
      ITA Arbeitslosenquote 9/25
      EUR BIP Q3/25 
      EUR Arbeitslosenquote 9/25
      EUR Verbraucher- Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25
      USA BIP Q3/25 
      DEU Verbraucherpreise 10/25 
      EUR EZB Zinsentscheid 
      JPN Zentralbank Zinsentscheid
      DEU Fortsetzung Wirecard-Prozess München
      LUX EuGH-Urteil zu nicht angegebenen Verzugszinsen beim Autokauf
      IRL Pk Airport Weeze und Ryanair zu den aktuellen Entwicklungen im 
          deutschen Luftverkehr und Ryanairs Winterflugplan 2025/26
      LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen
      DEU Zweiter Tag der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern
      TUR Fortsetzung Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz  in die 
          Türkei - Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan

