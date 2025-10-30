Termine Unternehmen FRA Societe Generale Q3-Zahlen ESP BBVA Q3-Zahlen BEL Anheuser-Busch InBev Q3-Zahlen NLD ING Groep Q3-Zahlen DEU Wacker Chemie Q3-Zahlen DEU Knorr Bremse Q3-Zahlen DEU HelloFresh Q3-Zahlen DEU Lufthansa Q3-Zahlen DEU Covestro Q3-Zahlen DEU Alzchem Q3-Zahlen DEU Sandoz Q3-Umsatz NLD Argenx Q3-Zahlen FRA Credit Agricole Q3-Zahlen FRA Schneider Electric Q3-Umsatz DEU Scout24 Q3-Zahlen DEU Baader Bank Q3-Zahlen FRA Remy Cointreau Q2-Umsatz AUT Raiffeisen International Q3-Zahlen DEU Vossloh Q3-Zahlen DEU Volkswagen Q3-Zahlen DEU Befesa Q3-Zahlen GBR Haleon Q3-Zahlen GBR Shell Q3-Zahlen NLD Stellantis Q3-Zahlen SWE Vattenfall Q3-Zahlen SWE Electrolux Q3-Zahlen DEU LPKF Q3-Zahlen DNK Carlsberg Q3-Zahlen ESP Repsol Q3-Zahlen FRA Totalenergies Q3-Zahlen DEU Puma Q3-Zahlen USA International Paper Q3-Zahlen USA Kimberly-Clark Q3-Zahlen USA Cigna Q3-Zahlen USA Merck & Co Q3-Zahlen USA Eli Lilly Q3-Zahlen USA Altria Group Q3-Zahlen USA Biogen Inc., Q3-Zahlen USA Bristol Myers Squibb Q3-Zahlen USA Intercontinental Exchange Q3-Zahlen USA Mastercard Q3-Zahlen USA Alcoa Investor Day FRA Axa Q3-Umsatz FRA Saint-Gobain Q3-Umsatz USA Universal Music Group Q3-Zahlen USA Weyerhaeuser Co Q3-Zahlen USA Stryker Q3-Zahlen USA Amazon Q3-Zahlen USA Apple Q4-Zahlen USA Hershey Q3-Zahlen USA Comcast Q3-Zahlen CHN BYD Q3-Zahlen USA ResMed Q1-Zahlen Termine Konjunktur FRA Konsumausgaben 9/25 FRA BIP Q3/25 DEU Erwerbstätigkeit 9/25 ESP Verbraucherpreise 10/25 NLD BIP Q3/25 DEU Arbeitslosenzahlen 10/25 DEU BIP Q3/25 ITA BIP Q3/25 DEU Verbraucherpreise Hessen Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden- Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 ITA Arbeitslosenquote 9/25 EUR BIP Q3/25 EUR Arbeitslosenquote 9/25 EUR Verbraucher- Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 USA BIP Q3/25 DEU Verbraucherpreise 10/25 EUR EZB Zinsentscheid JPN Zentralbank Zinsentscheid DEU Fortsetzung Wirecard-Prozess München LUX EuGH-Urteil zu nicht angegebenen Verzugszinsen beim Autokauf IRL Pk Airport Weeze und Ryanair zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr und Ryanairs Winterflugplan 2025/26 LUX Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen DEU Zweiter Tag der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern TUR Fortsetzung Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz in die Türkei - Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.