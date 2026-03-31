Termine Unternehmen USA Nike Q3-Zahlen ITA UniCredit Hauptversammlung und ausserordentliche Hauptversammlung Termine Konjunktur JPN Wohnungsbaubeginne 2/26 GBR BIP Q4/25 GBR Privatkonsum Q4/25 GBR Staatsausgaben Q4/25 GBR Im- und Exporte Q4/25 DEU Aussenhandelspreise 2/26 FRA Konsumausgaben 2/26 FRA Verbraucherpreise 3/26 DEU Arbeitslosenzahlen 3/26 EUR Verbraucherpreise 3/26 ITA Verbraucherpreise 3/26 USA FHFA Hauspreisindex 1/26 USA MNI Chicago PMI 3/26 USA Verbrauchervertrauen 3/26 USA JOLTS Offene Stellen 2/26 DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers INT Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

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