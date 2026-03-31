Termine Unternehmen
      USA Nike Q3-Zahlen
      ITA UniCredit Hauptversammlung und ausserordentliche Hauptversammlung

Termine Konjunktur
      JPN Wohnungsbaubeginne 2/26
      GBR BIP Q4/25 
      GBR Privatkonsum Q4/25 
      GBR Staatsausgaben Q4/25 
      GBR Im- und Exporte Q4/25 
      DEU Aussenhandelspreise 2/26
      FRA Konsumausgaben 2/26
      FRA Verbraucherpreise 3/26 
      DEU Arbeitslosenzahlen 3/26
      EUR Verbraucherpreise 3/26 
      ITA Verbraucherpreise 3/26 
      USA FHFA Hauspreisindex 1/26
      USA MNI Chicago PMI 3/26
      USA Verbrauchervertrauen 3/26
      USA JOLTS Offene Stellen 2/26
      DEU Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
      INT Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

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(AWP)