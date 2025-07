Termine Unternehmen KOR Samsung Electronics Q2 detailliert und Call FRA Societe Generale Q2-Zahlen FRA Safran Halbjahreszahlen FRA Renault Halbjahreszahlen AUT OMV Q2-Zahlen BEL Anheuser-Busch InBev Halbjahreszahlen BEL UCB Q2-Zahlen DEU Heidelberg Halbjahreszahlen DEU Covestro Q2-Zahlen DEU Deutsche Lufthansa Q2-Zahlen DEU Fuchs Q2-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystencall) DEU Knorr Bremse Q2-Zahlen DEU Nemetschek Q2-Zahlen LUX ArcelorMittal Halbjahreszahlen DEU Wacker Chemie Q2-Zahlen (16.00 h Presse- und Analystenkonferenz) NLD ING Groep Q2-Zahlen FRA Credit Agricole Halbjahreszahlen ESP BBVA Halbjahreszahlen FRA Schneider Electric Halbjahreszahlen FRA Accor Halbjahreszahlen FRA Veolia Environnement Halbjahreszahlen FRA Sanofi Q2-Zahlen FRA Bouygues Halbjahreszahlen DEU Hensoldt Halbjahreszahlen DEU Aixtron Q2-Zahlen DEU BMW Q2-Zahlen AUT Andritz Q2-Zahlen FRA Scor Halbjahreszahlen DEU Elmos Semiconductor Q2-Zahlen GBR Anglo American Halbjahreszahlen GBR Shell Halbjahreszahlen GBR Haelon Halbjahreszahlen GBR Next Q2-Zahlen ESP Amadeus IT Halbjahreszahlen FRA Unibail-Rodamco-Westfield Halbjahreszahlen GBR Standard Chartered Halbjahreszahlen GBR Unilever Halbjahreszahlen GBR Rolls-Royce Halbjahreszahlen DEU Villeroy & Boch Q2-Zahlen GBR Willis Towers Watson Q2-Zahlen GBR Rentokil Initial Halbjahreszahlen GBR London Stock Exchange , Halbjahreszahlen GBR British American Tobacco Halbjahreszahlen FRA Air France Q2-Zahlen DEU Ceconomy Pressecall Übernahme FRA Vinci Pressecall zu den Halbjahreszahlen vom Vorabend GBR Helios Towers Q2-Zahlen DEU Deutsche Bahn Halbjahres-Pk, Berlin DEU Ceconomy Pressecall Übernahme USA Cigna Q2-Zahlen ITA Ferrari Q2-Zahlen USA International Paper Q2-Zahlen USA Biogen Q2-Zahlen USA Bristol Myers Squibb Q2-Zahlen USA Southern Company Q2-Zahlen USA Intercontinental Exchange Q2-Zahlen USA AbbVie Q2-Zahlen USA Mastercard Q2-Zahlen ITA Pirelli Halbjahreszahlen ITA Enel Halbjahreszahlen USA Universal Music Group Q2-Zahlen FRA Vivendi Halbjahreszahlen FRA Saint-Gobain Halbjahreszahlen USA Amazon.com Q2-Zahlen USA Edison International Q2-Zahlen USA Stryker Q2-Zahlen USA Eastman Chemical Q2-Zahlen USA Apple Q3-Zahlen LUX SES Gobal Halbjahreszahlen USA Juniper Networks Q2-Zahlen FRA Legrand Halbjahreszahlen ITA De Longhi Halbjahreszahlen USA ResMed Q4-Zahlen USA Comcast Q2-Zahlen NLD Euronext Halbjahreszahlen USA Air Products and Chemicals Q3-Zahlen USA KKR & Co Q2-Zahlen Eventuell 08:00 DEU: Puma Q2-Zahlen Termine Konjunktur JPN Industrieproduktion 6/25 JPN Einzelhandelsumsatz 6/25 CHN PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 CHN S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/25 JPN Wohnungsbaubeginne 6/25 DEU Aussenhandelspreise 5/25 FRA Verbraucherpreise 7/25 FRA Erzeugerpreise 6/25 DEU Arbeitslosenzahlen 7/25 ITA Arbeitslosenquote 6/25 ITA Verbraucherpreise 7/25 ITA Erzeugerpreise 6/25 DEU Verbraucherpreise 7/25 USA Private Einkommen und Ausgaben 6/25 USA Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA PMI MNI Chicago 7/25 JPN BoJ Zinsentscheid BGR Zentralbank Zinsentscheid DEU Fortsetzung Haushaltsausschuss des Bundestags berät über Etat 2025 DEU Pk DIHK zur aktuellen Situation am Ausbildungsmarkt

