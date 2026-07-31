Termine Unternehmen
      DEU Hensoldt Halbjahreszahlen
      DEU Siemens Healthineers Q3-Zahlen 
      AUT OMV Q2-Zahlen
      FRA Axa Halbjahreszahlen
      FRA Credit Agricole Halbjahreszahlen
      DEU Fuchs Q2-Zahlen 
      AUT Raiffeisen International Q2-Zahlen
      BEL Umicore Halbjahreszahlen
      FRA Forvia Halbjahreszahlen
      FRA Engie Halbjahreszahlen
      DEU Puma Q2-Zahlen 
      ESP Amadeus IT Halbjahreszahlen
      GBR Pearson Group Halbjahreszahlen
      GBR International Consolidated Air Halbjahreszahlen
      IRL Bank of Ireland Halbjahreszahlen
      GBR Natwest Halbjahreszahlen
      GBR Linde Q2-Zahlen
      USA ExxonMobil Q2-Zahlen
      USA Chevron Q2-Zahlen
      USA Colgate-Palmolive Q2-Zahlen
      USA Moderna Q2-Zahlen
      USA AbbVie Q2-Zahlen
      USA Eaton Q2-Zahlen

Termine Konjunktur
      JPN Wohnungsbaubeginne 6/26
      DEU Erwerbstätigkeit Q2/26
      FRA Erzeugerpreise 6/26
      FRA Verbraucherpreise 7/26 
      AUT Verbraucherpreise 7/26 
      DEU Arbeitslosenzahlen 7/26
      ITA Verbrauchervertrauen 7/26
      EUR Verbraucherpreise 7/26 
      ITA Verbraucherpreise 7/26 
      USA  Beschäftigungskostenindex Q2/26
      USA MNI Chicago PMI 7/26
      USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 
      JPN BoJ Zinsentscheid
      DEU Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden
      DEU Mögliches Urteil im Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft Gema 
          und Suno, dem Anbieter eines auf KI beruhenden Musikgenerators

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(AWP)