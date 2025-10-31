Termine Unternehmen
      DEU Fuchs Q3-Zahlen 
      AUT Erste Group Bank Q3-Zahlen
      DNK Danske Bank Q3-Zahlen
      DEU Audi Q3-Zahlen
      USA Exxon Mobil Q3-Zahlen
      USA Chevron Q3-Zahlen
      GBR Linde Q3-Zahlen
      ITA Intesa Sanpaolo Q3-Zahlen
      USA Colgate-Palmolive Q3-Zahlen
      USA AbbVie Q3-Zahlen
      ESP CaixaBank Q3-Zahlen
      FRA Scor Q3-Zahlen

Termine Konjunktur
      DEU Einzelhandelsumsatz 9/25
      DEU Aussenhandelspreise 9/25
      FRA Verbraucherpreise 10/25 
      FRA Erzeugerpreise 9/25
      ESP Leistungsbilanz 8/25
      ITA Verbraucherpreise 10/25 
      EUR Verbraucherpreise 10/25 
      USA MNI Chicago PMI 10/25
      KOR Gipfeltreffen der Wirtschaftskooperation Apec (Apec Economic Leaders 
          Meeting)

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)