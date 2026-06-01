01.06. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Dienstleistungsumsätze März
       BFS: Detailhandelsumsätze April
       Seco: BIP Q1
       Einkaufsmanager-Index  Mai
       Landis+Gyr: Capital Markets Day

02.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April
       BFS: Nominallohnentwicklung 2026 
       Swisscanto: Pensionskassenstudie 2026 
       Barry Callebaut: Update Strategie 
       Implenia: Investor Day

03.06. OECD-Konjunkturausblick für die Schweiz
       MK Economiesuisse: Wirtschaftsausblick
       SNB: Martin Schlegel, Präsentation: "Preisstabilität: der Beitrag der 
      SNB"

04.06. Burckhardt: Ergebnis 2025/26
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai
       Seco: Arbeitsmarktdaten Mai
       MK UBS zu Ferienwohnungsmarkt 
       Swiss Economic Forum SEF 
       Medartis: Investor & Media Event 

05.06. SNB: Devisenreserven Mai
       Swiss Economic Forum SEF 

06.06. keine Termine

07.06. keine Termine

08.06. BFS: Logiernächte April/Wintersaison
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai

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(AWP)