02.02. Julius Bär: Ergebnis 2025 
       ZGKB: Ergebnis 2025 
       BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025
       BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025
       KOF Beschäftigungsindikator Q1
       Einkaufsmanager-Index  Januar

03.02. Medacta: Umsatz 2025 
       SECA: Swiss Venture Capital Report 2026 
       AMAS: Studie zu Bedeutung der Branche 
       Economiesuisse: Jahres-MK 2026 
       SGB: Jahres-MK 

04.02. UBS: Ergebnis 2025 
       Novartis: Ergebnis 2025 
       KOF Konjunkturumfragen

05.02. LUKB: Ergebnis 2025 
       CFT: Umsatz 2025
       SPS: Ergebnis 2025 
       Valiant: Ergebnis 2025 
       FuW-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz #25
       SVV: Jahres-MK 

06.02. Ems-Chemie: Ergebnis 2025 
       Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 
       Lem: Ergebnis Q3
       Vontobel: Ergebnis 2025 
       ZKB: Ergebnis 2025 
       SNB: Devisenreserven Januar
       Seco: Arbeitsmarktdaten Januar

07.02. keine Termine

08.02. keine Termine

09.02. Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

(AWP)