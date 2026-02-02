02.02. Julius Bär: Ergebnis 2025 ZGKB: Ergebnis 2025 BFS: Dienstleistungsumsätze November 2025 BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2025 KOF Beschäftigungsindikator Q1 Einkaufsmanager-Index Januar 03.02. Medacta: Umsatz 2025 SECA: Swiss Venture Capital Report 2026 AMAS: Studie zu Bedeutung der Branche Economiesuisse: Jahres-MK 2026 SGB: Jahres-MK 04.02. UBS: Ergebnis 2025 Novartis: Ergebnis 2025 KOF Konjunkturumfragen 05.02. LUKB: Ergebnis 2025 CFT: Umsatz 2025 SPS: Ergebnis 2025 Valiant: Ergebnis 2025 FuW-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz #25 SVV: Jahres-MK 06.02. Ems-Chemie: Ergebnis 2025 Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 Lem: Ergebnis Q3 Vontobel: Ergebnis 2025 ZKB: Ergebnis 2025 SNB: Devisenreserven Januar Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 07.02. keine Termine 08.02. keine Termine 09.02. Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.