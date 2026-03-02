02.03. SF Urban: Ergebnis 2025 Naturenergie: Ergebnis 2025 Aryzta: Ergebnis 2025 Gurit: Ergebnis 2025 SNB: Ergebnis 2025 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze Dezember BFS: Detailhandelsumsätze Januar Einkaufsmanager-Index Februar KOF: Studie «Neue Innovationsmodelle» Swiss Finance Council: 2026 Annual Conference Swissmem: Jahres-MK 03.03. Bucher: Ergebnis 2025 Forbo: Ergebnis 2025 Hiag: Ergebnis 2025 VAT: Ergebnis 2025 VP Bank: Ergebnis 2025 IVF Hartmann: Ergebnis 2025 Kühne+Nagel: Ergebnis 2025 Arbonia: Ergebnis 2025 HT5: Ergebnis 2025 SIG: Ergebnis 2025 On Holding AG: Ergebnis 2025 health.tech global summit 2026 04.03. Implenia: Ergebnis 2025 Plazza: Ergebnis 2025 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar SNB: Bekanntgabe Gewinner Gestaltungswettbewerb neue Banknotenserie (MK 10.00 Uhr) 05.03. Bossard: Ergebnis 2025 B BKB: Ergebnis 2025 R&S: Trading update 2025 V-Zug: Ergebnis 2025 Cicor: Ergebnis 2025 Galderma: Ergebnis 2025 Seco: Arbeitsmarktdaten Februar BVZ: Ergebnis 2025 Helsana: Ergebnis 2025 06.03. Coltene: Ergebnis 2025 Comet: Ergebnis 2025 Mobilezone: Ergebnis 2025 SFS: Ergebnis 2025 Mikron: Ergebnis 2025 Swiss: Ergebnis 2025 SNB: Devisenreserven Februar Novartis: GV 07.03. keine Termine 08.03. keine Termine 09.03. Ascom: Ergebnis 2025 UBS: Publikation Geschäftsbericht 2025 Cosmo: Ergebnis 2025 BFS: Logiernächte Januar Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar

