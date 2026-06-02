02.06. BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April BFS: Nominallohnentwicklung 2026 Swisscanto: Pensionskassenstudie 2026 Barry Callebaut: Update Strategie Implenia: Investor Day 03.06. OECD-Konjunkturausblick für die Schweiz MK Economiesuisse: Wirtschaftsausblick SNB: Martin Schlegel, Präsentation: "Preisstabilität: der Beitrag der SNB" 04.06. Burckhardt: Ergebnis 2025/26 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai Seco: Arbeitsmarktdaten Mai MK UBS zu Ferienwohnungsmarkt Swiss Economic Forum SEF Medartis: Investor & Media Event 05.06. SNB: Devisenreserven Mai Swiss Economic Forum SEF 06.06. keine Termine 07.06. keine Termine 08.06. BFS: Logiernächte April/Wintersaison Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai 09.06. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SoftwareONE: Capital Markets Day

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