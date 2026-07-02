02.07. SNB: Bericht zur Finanzstabilität BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni MK Raiffeisen: Wirtschaftsausblick zweites Halbjahr Dottikon ES: GV 03.07. BFS: Logiernächte Mai Burckhardt: GV PEH: GV 04.07. keine Termine 05.07. keine Termine 06.07. Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 07.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Devisenreserven Juni 08.07. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Swiss-Re-Studie «World Insurance Sigma Report» MK Raiffeisen: Anlageausblick 2. Halbjahr 09.07. Barry Callebaut: Umsatz Q3 BCJ: Ergebnis H1 Infracore SA: Börsengang an SIX

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