02.12. Raiffeisen: Prognosekonferenz 2026 Helsana: Arzneimittelreport 2025 03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 Economiesuisse: Konjunkturelle Lage/Ausblick 2026 Glencore: Capital Markets Day 04.12. Addex: Ergebnis Q2 Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025 Einkaufsmanager-Index November UBS Billionaire Ambitions Report 2025 Pictet: Marktausblick 2026 Youngtimers: aoGV 05.12. SNB: Devisenreserven November 2025 Swiss Re: Management Dialogue 2025 06.12. keine Termine 07.12. keine Termine 08.12. Helvetia: Helvetia Baloise Pro-Forma-Finanzinformationen (Conf Call 9 Uhr) BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2025 Seco: Konsumentenstimmungsindex November 2025 09.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Bitcoin Suisse AG: Crypto Outlook 2026

