03.03. Bucher: Ergebnis 2025 
       Forbo: Ergebnis 2025 
       Hiag: Ergebnis 2025 
       VAT: Ergebnis 2025 
       VP Bank: Ergebnis 2025 
       IVF Hartmann: Ergebnis 2025 
       Kühne+Nagel: Ergebnis 2025 
       Arbonia: Ergebnis 2025 
       HT5: Ergebnis 2025
       SIG: Ergebnis 2025 
       On Holding AG: Ergebnis 2025 
       health.tech global summit 2026 

04.03. Implenia: Ergebnis 2025 
       Plazza: Ergebnis 2025 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar
       SNB: Bekanntgabe Gewinner Gestaltungswettbewerb neue Banknotenserie (MK 
      10.00 Uhr)

05.03. Bossard: Ergebnis 2025 B
       BKB: Ergebnis 2025 
       R&S: Trading update 2025
       V-Zug: Ergebnis 2025 
       Cicor: Ergebnis 2025 
       Galderma: Ergebnis 2025 
       Seco: Arbeitsmarktdaten Februar
       BVZ: Ergebnis 2025
       Helsana: Ergebnis 2025 

06.03. Coltene: Ergebnis 2025 
       Comet: Ergebnis 2025 
       Mobilezone: Ergebnis 2025 
       SFS: Ergebnis 2025 
       Mikron: Ergebnis 2025 
       Swiss: Ergebnis 2025 
       SNB: Devisenreserven Februar
       Novartis: GV 

07.03. keine Termine

08.03. keine Termine

09.03. Ascom: Ergebnis 2025 
       UBS: Publikation Geschäftsbericht 2025
       Cosmo: Ergebnis 2025 
       BFS: Logiernächte Januar 
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar

10.03. Sensirion: Ergebnis 2025 
       Galenica: Ergebnis 2025 
       Huber+Suhner: Ergebnis 2025 
       Flughafen Zürich: Ergebnis 2025
       Komax: Ergebnis 2025 
       Kuros: Ergebnis 2025 
       Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2025 
       Partners Group: Ergebnis 2025 
       EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Partners Group: Capital Markets Day 
       Roche: GV

