03.06. OECD-Konjunkturausblick für die Schweiz
       MK Economiesuisse: Wirtschaftsausblick
       SNB: Martin Schlegel, Präsentation: "Preisstabilität: der Beitrag der 
      SNB"

04.06. Burckhardt: Ergebnis 2025/26
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai
       Seco: Arbeitsmarktdaten Mai
       MK UBS zu Ferienwohnungsmarkt 
       Swiss Economic Forum SEF 
       Medartis: Investor & Media Event 

05.06. SNB: Devisenreserven Mai
       Swiss Economic Forum SEF 

06.06. keine Termine

07.06. keine Termine

08.06. BFS: Logiernächte April/Wintersaison
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai

09.06. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       SoftwareONE: Capital Markets Day 

10.06. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2026
       Swiss Medtech Day 2026
       Tag des Handels 2026 
       AMS Osram: GV

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(AWP)