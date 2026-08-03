03.08. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli KOF Beschäftigungsindikator Q3 Einkaufsmanager-Index Juli 04.08. AMS Osram: Ergebnis Q2 Swiss: Ergebnis H1 BFS: Logiernächte Juni 05.08. R&S: Trading Update H1 Sandoz: Ergebnis H1 Glencore: Ergebnis H1 KOF Konjunkturumfragen 06.08. Adecco: Ergebnis Q2 Galenica: Ergebnis H1 Oerlikon: Ergebnis H1 Zurich: Ergebnis H1 CFT: Umsatz Q2 GAM: Ergebnis H1 Swiss Re: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis H1 Seco: Arbeitsmarktdaten Juli Amrize: Ergebnis Q2 07.08. Mobimo: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven Juli Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli Amrize: Conf. Call Q2 08.08. Ems-Chemie: GV 09.08. keine Termine 10.08. Aryzta: Ergebnis H1 Alcon: Ergebnis Q2
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(AWP)