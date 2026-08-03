03.08. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli
       KOF Beschäftigungsindikator Q3
       Einkaufsmanager-Index  Juli

04.08. AMS Osram: Ergebnis Q2 
       Swiss: Ergebnis H1 
       BFS: Logiernächte Juni

05.08. R&S: Trading Update H1
       Sandoz: Ergebnis H1 
       Glencore: Ergebnis H1 
       KOF Konjunkturumfragen

06.08. Adecco: Ergebnis Q2 
       Galenica: Ergebnis H1 
       Oerlikon: Ergebnis H1 
       Zurich: Ergebnis H1 
       CFT: Umsatz Q2
       GAM: Ergebnis H1
       Swiss Re: Ergebnis H1 
       Swisscom: Ergebnis H1 
       Seco: Arbeitsmarktdaten Juli
       Amrize: Ergebnis Q2 

07.08. Mobimo: Ergebnis H1 
       SNB: Devisenreserven Juli
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli
       Amrize: Conf. Call Q2

08.08. Ems-Chemie: GV

09.08. keine Termine

10.08. Aryzta: Ergebnis H1
       Alcon: Ergebnis Q2

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(AWP)