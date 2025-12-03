03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025
       Economiesuisse: Konjunkturelle Lage/Ausblick 2026 
       Glencore: Capital Markets Day 

04.12. Addex: Ergebnis Q2 
       Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025
       Einkaufsmanager-Index  November
       UBS Billionaire Ambitions Report 2025 
       Pictet: Marktausblick 2026 
       Youngtimers: aoGV 

05.12. SNB: Devisenreserven November 2025
       Swiss Re: Management Dialogue 2025 

06.12. keine Termine

07.12. keine Termine

08.12. Helvetia: Pro-Forma-Finanzinfo zu Fusion mit Baloise (Conf .Call 09.00 
      Uhr)
       BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2025
       Seco: Konsumentenstimmungsindex November 2025

09.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung
       Bitcoin Suisse AG: Crypto Outlook 2026 

10.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis
       Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2025
       Julius Bär: Ausblick 2026 
       Barry Callebaut: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)