03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 Economiesuisse: Konjunkturelle Lage/Ausblick 2026 Glencore: Capital Markets Day 04.12. Addex: Ergebnis Q2 Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025 Einkaufsmanager-Index November UBS Billionaire Ambitions Report 2025 Pictet: Marktausblick 2026 Youngtimers: aoGV 05.12. SNB: Devisenreserven November 2025 Swiss Re: Management Dialogue 2025 06.12. keine Termine 07.12. keine Termine 08.12. Helvetia: Pro-Forma-Finanzinfo zu Fusion mit Baloise (Conf .Call 09.00 Uhr) BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2025 Seco: Konsumentenstimmungsindex November 2025 09.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Bitcoin Suisse AG: Crypto Outlook 2026 10.12. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2025 Julius Bär: Ausblick 2026 Barry Callebaut: GV

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.